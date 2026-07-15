Немецкий клуб РБ Лейпциг положил конец всем слухам вокруг одного из своих самых талантливых молодых звезд, Яна Диоманде. Несмотря на интерес со стороны самых богатых и влиятельных команд Европы, представитель Бундеслиги официально подтвердил, что 19-летний вингер не будет продан в текущее летнее трансферное окно. Это решение вызвало большой резонанс в футбольном мире, так как в борьбе за игрока участвовал ряд грандов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, опубликованной изданием SPORT BILD, такие клубы, как Реал Мадрид, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Челси, направляли запросы по поводу статуса игрока. Однако руководство РБ Лейпциг заняло твердую позицию относительно цены, установленной за свой главный актив. Чиновники клуба решили не садиться за стол переговоров, пока не поступит предложение на сумму не менее 100 миллионов фунтов стерлингов (около 120 миллионов евро) за Диоманде.

Команда Ливерпуль была самым активным участником этой гонки, официально предложив 67 миллионов фунтов стерлингов и дополнительные бонусы. Также в борьбу за талантливого игрока включился Пари Сен-Жермен. Однако текущая рыночная конъюнктура показывает, что ни один клуб не готов преодолеть барьер в 100 миллионов фунтов. По этой причине руководство Лейпцига, поддерживаемое группой Red Булл, выбрало стратегию удержания футболиста в команде.

Продление контракта и новый проект

Спортивный директор клуба Марсельь Шефер в настоящее время сосредоточил все свое внимание на продлении контракта с игроком. Согласно новому соглашению, предусмотрено значительное повышение зарплаты Диоманде. Хотя футболист открыто заявлял о намерении покинуть клуб во время чемпионата мира, ситуация, похоже, изменилась. В настоящее время вингер согласился обсудить новые условия с Лейпцигом и провести еще один сезон в Германии.

Уверенность руководства Лейпцига основана не только на финансовых факторах, но и на человеческих отношениях. В прошлом сезоне Марсельь Шефер оказал огромную помощь в связи с личной медицинской чрезвычайной ситуацией, произошедшей в семье футболиста. Это благородство высоко ценится Диоманде и его представителями. Именно это чувство благодарности рассматривается как один из основных факторов, из-за которого футболист остается в команде, не вступая в конфликт с клубом.

Новый главный тренер команды Мартин Демикелис также приступил к работе и лично связался с молодой звездой. Демикелис объяснил, что в своих тактических схемах он отводит Диоманде одну из центральных ролей и считает его фундаментом нового проекта. Тренер планирует встретиться с футболистом лично после его возвращения из отпуска, чтобы детально обсудить планы на будущее.

Как сообщает GOAL.ком, несмотря на то, что Диоманде дал устные обещания сразу нескольким клубам, администрации Лейпцига удалось предотвратить трансферную войну. Клуб стремится не нанести ущерб будущей репутации футболиста и отпустить его в то время, которое будет выгодно всем сторонам. Пока же стало практически очевидно, что футбольные болельщики смогут увидеть этого талантливого игрока еще один сезон на полях Бундеслиги.