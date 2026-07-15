Узбекские боксерши У23 и У19 «потрясли» Азию в Джакарте

На проходящем в Джакарте чемпионате Азии по боксу 2026 года узбекские девушки показали выдающийся результат. Наши представительницы заняли первое место в общекомандном зачете как в категории У23, так и в категории У19.

Две возрастные категории, один результат — Узбекистан первый

В столице Индонезии Джакарте завершился чемпионат Азии по боксу среди женщин в возрастных категориях до 19 и до 23 лет.

Самое радостное, что в обеих возрастных категориях тройка лидеров оказалась идентичной: Узбекистан — первый, Казахстан — второй, Индия — третья.

Этот результат еще раз показал, насколько мощно формируется резерв в женском боксе Узбекистана. Теперь речь идет не об одном поколении — и У19, и У23 лидируют в Азии.

У23: абсолютное лидерство с 6 золотыми медалями

Среди спортсменок до 23 лет сборная Узбекистана заняла первое место с 6 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями.

Казахстан стал вторым с 3 золотыми, 3 серебряными и 2 бронзовыми медалями. Индия поднялась на третье место с 1 золотой, 4 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

Место Команда Золото Серебро Бронза Всего 1 Узбекистан 6 1 2 9 2 Казахстан 3 3 2 8 3 Индия 1 4 4 9 4 Япония 0 1 2 3 5 Монголия 0 1 0 1 6 Южная Корея 0 0 3 3 7 Индонезия 0 0 2 2 8 Кыргызстан 0 0 1 1 8 Вьетнам 0 0 1 1

Самая важная цифра в этой таблице — 6 золотых медалей. Узбекистан не только завоевал больше медалей, но и значительно опередил соперников по количеству наград высшей пробы.

У19: молодежь также на вершине пьедестала

Среди девушек до 19 лет Узбекистан также занял первое место. В этой категории наши представительницы завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали.

Казахстан стал вторым с 3 золотыми и 3 бронзовыми медалями, а Индия — третьей с 2 золотыми и 6 серебряными медалями.

Место Команда Золото Серебро Бронза Всего 1 Узбекистан 4 2 0 6 2 Казахстан 3 0 3 6 3 Индия 2 6 0 8 4 Индонезия 1 1 0 2 5 Тайвань 0 1 3 4 6 Япония 0 0 4 4 6 Вьетнам 0 0 4 4 8 Кыргызстан 0 0 2 2 9 Таиланд 0 0 1 1 9 Таджикистан 0 0 1 1 9 Южная Корея 0 0 1 1 9 Монголия 0 0 1 1

Этот результат в категории У19 еще более важен, так как сегодняшние юные чемпионы завтра могут стать основной силой сборных У23 и взрослой национальной команды.

Всего 10 золотых медалей — серьезный сигнал

В сумме по категориям У19 и У23 узбекские девушки завоевали в Джакарте 10 золотых медалей.

Это не просто статистика. Это показывает, что женский бокс Узбекистана становится устойчивой системой азиатского масштаба.

Категория Золото Серебро Бронза Всего У23 6 1 2 9 У19 4 2 0 6 Итого 10 3 2 15

15 медалей, из которых 10 золотых — это очень мощный результат. Такой показатель придает огромную уверенность любой спортивной школе.

Казахстан и Индия остаются главными соперниками

В обеих возрастных категориях Казахстан занял второе место, а Индия — третье. Это показывает, что основная конкуренция в женском боксе Азии формируется именно вокруг этих трех стран.

В Казахстане школа бокса традиционно сильна. Индия же в последние годы демонстрирует большой рост в женском боксе. На фоне таких соперников первое место Узбекистана в обеих категориях заслуживает особого признания.

Почему этот результат важен?

Во-первых, стало очевидно, что узбекские девушки завоевывают медали не только в отдельных весах, но и в различных категориях.

Во-вторых, одновременное лидерство в У19 и У23 означает, что система резерва работает правильно.

В-третьих, этот результат показывает, что для взрослой сборной появляются новые имена, новая конкуренция и новые возможности.

Финалы среди мужчин впереди

Для справки: в Джакарте продолжается чемпионат Азии по боксу среди мужчин в возрастных категориях до 19 и до 23 лет.

Финальные бои запланированы на 16 июля. Значит, количество медалей для боксерской делегации Узбекистана в Джакарте может еще увеличиться.

Джакарта — громкое заявление нового поколения

Узбекские девушки сделали громкое заявление на рингах Джакарты: в боксе нашей страны есть огромный резерв не только на сегодня, но и на завтрашний день.

Первое место в У23, первое место в У19 и в сумме 10 золотых медалей — это не случайный результат. Это итог труда, подготовки, характера и уверенности на ринге.

Теперь главный вопрос: сможет ли это поколение, проявившее себя в Джакарте, покорить азиатский и мировой пьедестал и во взрослой сборной?