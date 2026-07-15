Узбекские боксерши У23 и У19 «потрясли» Азию в Джакарте
На проходящем в Джакарте чемпионате Азии по боксу 2026 года узбекские девушки показали выдающийся результат. Наши представительницы заняли первое место в общекомандном зачете как в категории У23, так и в категории У19.
Две возрастные категории, один результат — Узбекистан первый
В столице Индонезии Джакарте завершился чемпионат Азии по боксу среди женщин в возрастных категориях до 19 и до 23 лет.
Самое радостное, что в обеих возрастных категориях тройка лидеров оказалась идентичной: Узбекистан — первый, Казахстан — второй, Индия — третья.
Этот результат еще раз показал, насколько мощно формируется резерв в женском боксе Узбекистана. Теперь речь идет не об одном поколении — и У19, и У23 лидируют в Азии.
У23: абсолютное лидерство с 6 золотыми медалями
Среди спортсменок до 23 лет сборная Узбекистана заняла первое место с 6 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями.
Казахстан стал вторым с 3 золотыми, 3 серебряными и 2 бронзовыми медалями. Индия поднялась на третье место с 1 золотой, 4 серебряными и 4 бронзовыми медалями.
Место
Команда
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Узбекистан
6
1
2
9
2
Казахстан
3
3
2
8
3
Индия
1
4
4
9
4
Япония
0
1
2
3
5
Монголия
0
1
0
1
6
0
0
3
3
7
Индонезия
0
0
2
2
8
Кыргызстан
0
0
1
1
8
Вьетнам
0
0
1
1
Самая важная цифра в этой таблице — 6 золотых медалей. Узбекистан не только завоевал больше медалей, но и значительно опередил соперников по количеству наград высшей пробы.
У19: молодежь также на вершине пьедестала
Среди девушек до 19 лет Узбекистан также занял первое место. В этой категории наши представительницы завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали.
Казахстан стал вторым с 3 золотыми и 3 бронзовыми медалями, а Индия — третьей с 2 золотыми и 6 серебряными медалями.
Место
Команда
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Узбекистан
4
2
0
6
2
Казахстан
3
0
3
6
3
Индия
2
6
0
8
4
Индонезия
1
1
0
2
5
Тайвань
0
1
3
4
6
Япония
0
0
4
4
6
Вьетнам
0
0
4
4
8
Кыргызстан
0
0
2
2
9
Таиланд
0
0
1
1
9
Таджикистан
0
0
1
1
9
0
0
1
1
9
Монголия
0
0
1
1
Этот результат в категории У19 еще более важен, так как сегодняшние юные чемпионы завтра могут стать основной силой сборных У23 и взрослой национальной команды.
Всего 10 золотых медалей — серьезный сигнал
В сумме по категориям У19 и У23 узбекские девушки завоевали в Джакарте 10 золотых медалей.
Это не просто статистика. Это показывает, что женский бокс Узбекистана становится устойчивой системой азиатского масштаба.
Категория
Золото
Серебро
Бронза
Всего
У23
6
1
2
9
У19
4
2
0
6
Итого
10
3
2
15
15 медалей, из которых 10 золотых — это очень мощный результат. Такой показатель придает огромную уверенность любой спортивной школе.
Казахстан и Индия остаются главными соперниками
В обеих возрастных категориях Казахстан занял второе место, а Индия — третье. Это показывает, что основная конкуренция в женском боксе Азии формируется именно вокруг этих трех стран.
В Казахстане школа бокса традиционно сильна. Индия же в последние годы демонстрирует большой рост в женском боксе. На фоне таких соперников первое место Узбекистана в обеих категориях заслуживает особого признания.
Почему этот результат важен?
Во-первых, стало очевидно, что узбекские девушки завоевывают медали не только в отдельных весах, но и в различных категориях.
Во-вторых, одновременное лидерство в У19 и У23 означает, что система резерва работает правильно.
В-третьих, этот результат показывает, что для взрослой сборной появляются новые имена, новая конкуренция и новые возможности.
Финалы среди мужчин впереди
Для справки: в Джакарте продолжается чемпионат Азии по боксу среди мужчин в возрастных категориях до 19 и до 23 лет.
Финальные бои запланированы на 16 июля. Значит, количество медалей для боксерской делегации Узбекистана в Джакарте может еще увеличиться.
Джакарта — громкое заявление нового поколения
Узбекские девушки сделали громкое заявление на рингах Джакарты: в боксе нашей страны есть огромный резерв не только на сегодня, но и на завтрашний день.
Первое место в У23, первое место в У19 и в сумме 10 золотых медалей — это не случайный результат. Это итог труда, подготовки, характера и уверенности на ринге.
Теперь главный вопрос: сможет ли это поколение, проявившее себя в Джакарте, покорить азиатский и мировой пьедестал и во взрослой сборной?
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