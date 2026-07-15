Пьер-Эмерик Обамеянг может неожиданно вернуться в чемпионат Испании

·35·Спорт
Пьер-Эмерик Обамеянг может неожиданно вернуться в чемпионат Испании

Опытный габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг находится на пороге неожиданного поворота в своей карьере. Футболист, который в свое время защищал цвета таких грандов, как «Арсенал» и «Барселона», близок к возвращению в испанский футбол. На этот раз его пункт назначения может удивить многих. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания Фут Меркато, нападающий, потерявший место в составе «Марсельья», ведет переговоры с клубом «Депортиво Ла-Корунья». Этот исторический испанский клуб намерен значительно усилить свою линию атаки за счет подписания Обамеянга.

Трудности во Франции и новый вызов

Для Обамеянга, который в последние месяцы перестал попадать в основной состав «Марсельья», этот трансфер может стать отличным шансом перезапустить карьеру. Поскольку французский клуб начал процесс омоложения и перестройки состава, для 35-летнего форварда практически не осталось места. Тем не менее, в тех матчах, где он появлялся на поле, он продолжал демонстрировать свой высокий уровень мастерства.

Руководство «Депортиво Ла-Корунья» рассчитывает, что опыт Обамеянга поможет создать атмосферу лидерства в раздевалке команды. Клуб, который когда-то становился чемпионом Испании и наводил шороху в Лиге чемпионов, сейчас стремится вернуть себе прежние позиции. Трансфер такой звезды, как Обамеянг, свидетельствует о серьезных амбициях клуба.

Если взглянуть на статистику, то в прошлом сезоне нападающий принял участие в 30 матчах за «Марселььь» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Это доказывает, что он все еще способен играть на высоких скоростях. Особенно впечатляет его эффективность на европейской арене.

  • 8 матчей в Лиге чемпионов;
  • 3 забитых гола;
  • 4 результативные передачи.
Эти цифры подтверждают, что скорость и хладнокровие при завершении атак у Обамеянга все еще на месте. Именно за счет этих качеств «Депортиво» планирует взламывать оборону соперников в чемпионате Испании. Если сделка состоится, она станет одним из самых громких трансферов сезона для испанского футбола.

ОбамеянгДепортивоТрансферыИспанияФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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