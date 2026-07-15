Майкл Олисе хочет перейти в Реал Мадрид: трансферная стоимость составляет 200 миллионов евро

Французский вингер мюнхенской Баварии Майкл Олисе готов к крутому повороту в своей карьере. Футболист, привлекший внимание многих грандов своей яркой игрой в Германии, выразил желание перейти в испанский клуб Реал Мадрид во время летнего трансферного окна. В случае осуществления этого трансфера он получит возможность выступать в одном клубе со своим партнером по национальной сборной Килианом Мбаппе. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает издание Фут Меркато, Майкл Олисе считает мадридский клуб наиболее подходящим местом для развития своей карьеры. Футболист уже уведомил руководство мюнхенского клуба о своих планах. Испанская сторона также не равнодушна к талантливому нападающему — по словам журналиста Marca Пабло Поло, руководство Реал Мадрида готово приложить все усилия, чтобы заполучить Олисе.

Жозе Моуринью и детали трансфера

Интересно, что главный тренер Реал Мадрида Жозе Моуринью (как указано в источнике) уже давно следит за действиями футболиста. Специалист даже посетил финал Кубка Германии (ДФБ-Покал), который состоялся 23 мая в Берлине, и наблюдал за игрой Олисе непосредственно из ВИП-ложи. Этот визит еще больше усилил слухи о переезде футболиста в Мадрид.

Однако руководство Баварии не намерено легко отпускать своего лидера. Почетный президент клуба Ули Хёнесс в интервью телеканалу Sky Sport Германй высказался в резком тоне. Он подчеркнул, что даже если Моуринью будет следить за ним хоть пятью глазами, Бавария не намерена продавать Олисе. Тем не менее, внутри клуба руководство начало готовиться к вероятному уходу футболиста.

Согласно имеющимся данным, мюнхенский клуб требует за Майкла Олисе отступные в размере не менее 200 миллионов евро. Действующий контракт футболиста подписан до июня 2029 года, что дает Баварии преимущество в переговорах. Такая огромная сумма может сделать этот трансфер самой дорогой сделкой нынешнего лета.

Скауты Баварии уже начали искать замену Олисе. Среди кандидатов основное место занимает нападающий Пари Сен-Жермен Брэдли Барколя. Мюнхенцы считают молодого французского таланта достойным игроком для заполнения пустоты в линии атаки.

Напомним, что Майкл Олисе в составе сборной Франции образовал отличный тандем с Килианом Мбаппе. Несмотря на то, что сборная Франции уступила Испании со счетом 0:2 в полуфинале последнего крупного турнира, личные показатели Олисе были высоко оценены специалистами.