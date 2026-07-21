Гюндоган назвал Родри лучшим игроком ЧМ-2026

·47·Спорт
Гюндоган назвал Родри лучшим игроком ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган особо отметил вклад Родри, сыгравшего ключевую роль в завоевании Испанией титула чемпионов мира. По его мнению, испанский футболист стал лучшим игроком ЧМ-2026.

В социальных сетях Гюндоган поздравил Родри с чемпионством, подчеркнув, что тот в очередной раз продемонстрировал игру мирового уровня на протяжении всего турнира.

«Для меня он стал лучшим на турнире»

Гюндоган тепло отозвался о своем бывшем одноклубнике, высоко оценив его влияние на игру сборной Испании.

«Конечно, я также хочу поздравить Родри! Он снова показал игру мирового класса. Для меня он стал лучшим футболистом этого турнира», — написал Гюндоган.

Поскольку оба футболиста ранее выступали вместе на клубном уровне, Гюндоган хорошо знаком с возможностями Родри, его видением поля и влиянием на командную игру.

Родри принял участие во всех матчах Испании

В ходе ЧМ-2026 Родри выходил на поле во всех восьми матчах сборной Испании.

В центре полузащиты он выполнял важнейшие функции: контролировал мяч, начинал атаки и пресекал быстрые контратаки соперника. Темп игры и баланс сборной Испании во многом зависели от его действий.

Хотя Родри не всегда отмечался голами или результативными передачами, он оставался одним из самых значимых игроков в тактической системе команды.

Испания обыграла Аргентину в финале

Решающий матч чемпионата мира прошел между сборными Испании и Аргентины.

В основное время встречи счет открыт не был. Единственный гол, забитый в дополнительное время, принес Испании победу со счетом 1:0.

Таким образом, Испания во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Впервые команда завоевала главный трофей на мундиале 2010 года.

Главная сила в центре поля

Основное преимущество Родри проявилось в его способности читать игру, сохранять мяч под давлением и создавать удобные ситуации для партнеров по команде.

Он выполнял роль связующего звена между линиями защиты и атаки Испании, занимая центральное место в тактическом плане тренера.

По мнению Гюндогана, именно эта стабильность и влияние на команду сделали Родри лучшим футболистом турнира.

Еще одно большое признание для Родри

В чемпионстве Испании важную роль сыграли многие футболисты. Однако Гюндоган выделил именно Родри, обратив внимание на его труд, а также на незаметные, но решающие действия на поле.

Испания подняла кубок, а Родри в очередной раз доказал, что является одним из сильнейших полузащитников в мировом футболе.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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