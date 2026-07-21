Гюндоган назвал Родри лучшим игроком ЧМ-2026
Бывший полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган особо отметил вклад Родри, сыгравшего ключевую роль в завоевании Испанией титула чемпионов мира. По его мнению, испанский футболист стал лучшим игроком ЧМ-2026.
В социальных сетях Гюндоган поздравил Родри с чемпионством, подчеркнув, что тот в очередной раз продемонстрировал игру мирового уровня на протяжении всего турнира.
«Для меня он стал лучшим на турнире»
Гюндоган тепло отозвался о своем бывшем одноклубнике, высоко оценив его влияние на игру сборной Испании.
«Конечно, я также хочу поздравить Родри! Он снова показал игру мирового класса. Для меня он стал лучшим футболистом этого турнира», — написал Гюндоган.
Поскольку оба футболиста ранее выступали вместе на клубном уровне, Гюндоган хорошо знаком с возможностями Родри, его видением поля и влиянием на командную игру.
Родри принял участие во всех матчах Испании
В ходе ЧМ-2026 Родри выходил на поле во всех восьми матчах сборной Испании.
В центре полузащиты он выполнял важнейшие функции: контролировал мяч, начинал атаки и пресекал быстрые контратаки соперника. Темп игры и баланс сборной Испании во многом зависели от его действий.
Хотя Родри не всегда отмечался голами или результативными передачами, он оставался одним из самых значимых игроков в тактической системе команды.
Испания обыграла Аргентину в финале
Решающий матч чемпионата мира прошел между сборными Испании и Аргентины.
В основное время встречи счет открыт не был. Единственный гол, забитый в дополнительное время, принес Испании победу со счетом 1:0.
Таким образом, Испания во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Впервые команда завоевала главный трофей на мундиале 2010 года.
Главная сила в центре поля
Основное преимущество Родри проявилось в его способности читать игру, сохранять мяч под давлением и создавать удобные ситуации для партнеров по команде.
Он выполнял роль связующего звена между линиями защиты и атаки Испании, занимая центральное место в тактическом плане тренера.
По мнению Гюндогана, именно эта стабильность и влияние на команду сделали Родри лучшим футболистом турнира.
Еще одно большое признание для Родри
В чемпионстве Испании важную роль сыграли многие футболисты. Однако Гюндоган выделил именно Родри, обратив внимание на его труд, а также на незаметные, но решающие действия на поле.
Испания подняла кубок, а Родри в очередной раз доказал, что является одним из сильнейших полузащитников в мировом футболе.
…