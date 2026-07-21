ПСЖ вышел из борьбы за Аюба Буадди: путь для Реал Мадрида и Барселоны открыт

·66·Спорт
ПСЖ вышел из борьбы за Аюба Буадди: путь для Реал Мадрида и Барселоны открыт

Французский клуб Пари Сен-Жермен отказался от планов по трансферу 18-летнего талантливого полузащитника Лилля Аюба Буадди. Марокканский футболист, считающийся одной из самых перспективных молодых звезд Европы, теперь стал главной целью для испанских гигантов — Реал Мадрида и Барселоны. Ожидается, что это решение существенно изменит баланс сил на трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания Л'Экуипе, руководство парижского клуба проанализировало состав, находящийся в распоряжении Луиса Энрике, и не считает покупку нового игрока в центральную зону полузащиты приоритетной задачей. Хотя в начале сезона руководство ПСЖ интересовалось трансферной стоимостью и условиями перехода игрока, в итоге было решено изменить стратегический вектор.

Новая стратегия парижан

За этим решением ПСЖ стоит желание клуба предоставлять больше шансов собственным воспитанникам и имеющимся молодым талантам. В частности, руководство довольно продлением контрактов с такими игроками, как Сенни Маюлу, Фабиан Руис и Лукас Бералдо, а также растущей ролью в игре команды таких молодых футболистов, как Дезире Дуэ. Клуб предпочитает развиваться за счет внутренних ресурсов.

Аюб Буадди остается одним из самых востребованных игроков среди своих сверстников. Его яркое выступление на Чемпионате мира привлекло внимание ведущих европейских скаутов. Хотя официальных предложений от Реал Мадрида и Барселоны пока не поступало, выход ПСЖ из гонки значительно упростит переговоры для испанских клубов.

По сообщению Goal.com, Буадди, будучи воспитанником академии Лилля, установил уникальный рекорд в чемпионате Франции. Он стал самым молодым футболистом в истории Лиги 1, вышедшим на поле в 50 матчах, превзойдя достижение легендарного Эдена Азара. Этот показатель свидетельствует о том, что молодой полузащитник демонстрирует зрелую и стабильную игру не по годам.

Буадди, дошедший в составе сборной Марокко до четвертьфинала Чемпионата мира 2026 года, принял участие в пяти матчах. Он был зафиксирован как второй самый молодой футболист в истории мундиалей, вышедший в стартовом составе в четвертьфинале (моложе него был только Пеле). Опыт участия в столь престижном турнире, несомненно, еще больше повысит его трансферную стоимость.

Эксперты оценивают Буадди как стратегический актив современного футбола. Его технический потенциал и видение поля полностью соответствуют требованиям топ-клубов. Ожидается, что теперь Реал Мадрид и Барселона вступят в конкуренцию за этот талант в летнее трансферное окно, так как отсутствие финансово мощного соперника в лице ПСЖ позволит в определенной степени контролировать трансферную цену.

ПСЖРеал МадридБарселонаАюб БуаддиТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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