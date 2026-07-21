Манчестер Юнайтед опережает Арсенал в борьбе за трансфер Ману Коне

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» всерьез вступил в борьбу за полузащитника «Ромы» и сборной Франции Ману Коне, стремясь укрепить среднюю линию. На данный момент «красные дьяволы» опережают своего главного конкурента в гонке за игрока — лондонский «Арсенал». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания Л'Экуипе, 25-летний полузащитник готов открыть новую страницу в своей карьере и хочет испытать себя в Английской Премьер-лиге. Руководство «Манчестер Юнайтед» определило Коне в качестве главной цели для центра поля на период после чемпионата мира 2026 года. Сам футболист также положительно относится к идее переезда на север Англии.

Конкуренция между клубами Премьер-лиги

Хотя «Арсенал» ведет переговоры с бывшим игроком «Тулузы» уже несколько месяцев, на данном этапе предложение и проект «Манчестер Юнайтед» вызвали у футболиста больший интерес. Для клуба с «Олд Траффорд» трансфер Ману Коне является одним из приоритетных. Несмотря на то, что итальянский «Интер» также проявлял интерес к игроку, финансовая мощь и престиж Премьер-лиги привлекают французского полузащитника больше.

За два сезона, проведенных в столице Италии, Ману Коне принял участие в 82 матчах в составе «Ромы». Он сыграл важную роль в том, что команда набрала 73 очка и заняла третье место в Серии А. Теперь он намерен выйти на более высокий уровень и бороться за трофеи в составе топ-клуба.

Детали трансфера и ожидания

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует не торопиться с осуществлением этого трансфера и не переплачивать за игрока. Тем не менее, Коне занимает одну из верхних строчек в шорт-листе клуба. Желание футболиста — принять решение о своем будущем как можно скорее, однако трансферное окно после чемпионата мира может иметь свои сложности.

Этот трансфер определенно будет интересен и футбольным болельщикам, ведь такие физически мощные и технически подготовленные полузащитники, как Ману Коне, быстро адаптируются к интенсивному стилю игры Премьер-лиги. Если сделка состоится, «Манчестер Юнайтед» получит надежного исполнителя, способного выполнять огромный объем работы в центре поля.