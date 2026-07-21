«Астон Вилла» готовит неожиданный трансфер: Гарначо может переехать в Бирмингем

·59·Спорт
«Астон Вилла» готовит неожиданный трансфер: Гарначо может переехать в Бирмингем

В преддверии нового сезона Английской Премьер-лиги на трансферном рынке совершаются громкие сделки. После того как «Астон Вилла» согласилась продать своего лидера Моргана Роджерса в «Челси» за рекордные 117 миллионов фунтов стерлингов, клуб выбрал неожиданного кандидата на его замену. Команда под руководством Унаи Эмери начала переговоры о трансфере представителя другого лондонского клуба — Алехандро Гарначо. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации журналиста The Athletic Джейкоба Тэнсвелла, после перехода Роджерса на «Стэмфорд Бридж» казна бирмингемского клуба пополнится значительной суммой. После этой сделки, ставшей рекордной для британского футбола, руководство «Астон Виллы» занялось поиском высококлассных игроков для усиления линии атаки. Именно Алехандро Гарначо сейчас является главной целью для Унаи Эмери.

Новые планы в линии атаки

Хотя в составе команды Йохан Манзамби рассматривается как прямой сменщик Роджерса, Эмери нуждается в быстром вингере, способном вскрывать оборону соперника. До появления варианта с Гарначо клуб рассматривал кандидатуры игрока «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилла и молодого таланта «Пари Сен-Жермен» Ибрагима Мбайе. Однако конкретное предложение от итальянской «Ромы» по Саммервиллу и сложности с переходом Мбайе заставили переключить внимание на Гарначо.

Интересно, что Ибрагим Мбайе недавно начал сотрудничество с известным агентом Жорже Мендешем. Мендеш в настоящее время также представляет интересы Унаи Эмери. Тем не менее, исход переговоров по Гарначо определит трансферную стратегию клуба. Если договориться с аргентинским талантом не удастся, ожидается, что «Астон Вилла» сосредоточит свое внимание на кандидатуре еще одного нападающего «Челси» — Николаса Джексона.

Старый знакомый Эмери и конкуренция в атаке

Унаи Эмери давно проявляет интерес к игровому стилю Николаса Джексона. В свое время они вместе работали в испанском «Вильярреале». Приход Джексона создаст серьезную конкуренцию в линии атаки «Астон Виллы». В настоящее время в команде есть такие форварды, как Олли Уоткинс и Тэмми Абрахам, однако при поступлении достойного предложения Абрахам может быть продан.

По сообщению Goal.com, руководство бирмингемского клуба намерено полностью укомплектовать линию атаки до начала сезона 2026/27. Потеря такой ключевой фигуры, как Роджерс, является серьезным испытанием для команды, поэтому новички должны успеть адаптироваться к составу до первых августовских туров Премьер-лиги. «Астон Вилла» начнет новый сезон выездным матчем против «Брайтона».

Астон ВиллаАлехандро ГарначоТрансферыАнглийская Премьер-лигаУнаи Эмери
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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