Тяжелый удар для «Манчестер Сити»: Родри перенесет операцию на спине

·46·Спорт
Тяжелый удар для «Манчестер Сити»: Родри перенесет операцию на спине

Лидер английского «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри будет прооперирован из-за травмы спины. Эта новость стала неожиданной и серьезной потерей для «горожан» в преддверии нового сезона 2026/27. Опорный полузащитник, вернувшийся в расположение клуба после победы на чемпионате мира, может выбыть из строя на длительный срок. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, опубликованной изданием The Athletic, сроки восстановления 30-летнего футболиста пока не определены. Для Родри, который в качестве капитана сборной Испании принял участие во всех восьми матчах на чемпионате мира 2026 года и завоевал золотые медали, эта травма станет очередным тяжелым испытанием в карьере. Напомним, что совсем недавно за свое выдающееся мастерство он был удостоен награды «Золотой мяч».

Звезда в плену травм

Последние годы для Родри выдались довольно сложными в плане физического состояния. Все началось в сентябре 2024 года с разрыва крестообразных связок колена (АКЛ). Тогда он пропустил почти весь сезон 2024/25. Позже из-за проблем с мышцами и пахом в прошлом сезоне он вышел в стартовом составе в английской Премьер-лиге всего 17 раз.

А ведь в сезоне 2022/23 Родри был главным героем исторического требла в составе «Манчестер Сити». Тогда он забил победный гол в финале Лиги чемпионов, выведя свою команду на вершину. Нынешняя ситуация резко контрастирует с теми славными временами и создает большую головную боль для главного тренера команды Энцо Марески.

Трансферные слухи и изменения в составе

Будущее футболиста на стадионе «Этихад» также остается под вопросом. До истечения его действующего контракта остался всего год. Хотя ожидалось, что переговоры по новому соглашению пройдут после чемпионата мира, Родри пока не выразил желания остаться в клубе. В то же время мадридский «Реал» заявил, что не намерен приобретать испанскую звезду.

В составе «Манчестер Сити» ожидаются и другие изменения. После ухода Бернарду Силвы сообщается, что команду могут покинуть Матео Ковачич и Нико Гонсалес. Однако ожидается, что пустоту, возникшую из-за отсутствия Родри, частично заполнит Эллиот Андерсон, приобретенный за 116 миллионов фунтов стерлингов.

«Манчестер Сити» начнет новый сезон 23 августа домашним матчем против «Борнмута». Медицинский штаб команды будет внимательно следить за процессом послеоперационной реабилитации Родри. Руководству клуба необходимо принять меры по укреплению центральной зоны до закрытия трансферного окна.

Манчестер СитиРодриАнглийская Премьер-лигаТравмаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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