Барселона установила крайний срок для трансфера Хулиана Альвареса

Каталонский клуб «Барселона» ужесточил свою позицию по трансферу нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Президент клуба Жоан Лапорта заявил, что огромное предложение по аргентинскому футболисту не будет оставаться на столе вечно, и переговоры должны быть завершены в ближайшее время. Об этом сообщает издание АС. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно имеющимся данным, руководство «Барселоны» готово потратить 100 миллионов евро на чемпиона мира. Однако селекционная группа во главе со спортивным директором Деку не хочет, чтобы этот трансферный процесс негативно повлиял на всю летнюю кампанию. По этой причине Жоан Лапорта установил для футболиста крайний срок до конца июля.

Категорический отказ «Атлетико Мадрид»

Несмотря на то, что «Барселона» предлагает крупную сумму, руководство « Атлетико Мадрид » не намерено продавать своего основного нападающего. Исполнительный директор мадридского клуба Мигель Анхель Хиль Марин и президент Энрике Сересо раскритиковали тактику давления со стороны каталонского клуба. Сересо подчеркнул, что всем, включая Лапорту, ясно, где Хулиан Альварес будет играть в следующем сезоне.

В нынешней ситуации переговоры зашли в тупик. Руководство «Атлетико» не желает даже рассматривать предложение в 100 миллионов евро и считает футболиста неприкосновенным для будущих проектов команды. «Барселона» же полагает, что это препятствие может преодолеть только сам игрок.

Решение футболиста имеет решающее значение

Представители «Барселоны» ожидают, что Хулиан Альварес официально подаст запрос на трансфер руководству клуба. Только если сам футболист твердо заявит о желании уйти, «Атлетико» может сесть за стол переговоров. В противном случае диалог между двумя клубами останется несбыточной мечтой.

Во время чемпионата мира в Катаре Хулиан Альварес намекал на новые вызовы для реализации своих амбиций, но после турнира хранит молчание, чтобы избежать лишних скандалов. Как пишет Goal.com, «Барселона» требует нарушить это молчание и закрыть сделку до конца июля.

Если соглашение не будет достигнуто в установленный срок, «Барселона» переключит свое внимание на другие цели. Клуб намерен полностью сформировать состав до начала нового сезона и избежать неожиданных проблем в последние дни трансферного окна.