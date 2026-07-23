«Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» провели жесткий диалог по поводу Родри

Испанский клуб «Реал Мадрид» связался с руководством «Манчестер Сити», чтобы категорически опровергнуть слухи вокруг полузащитника Родри. В последнее время в СМИ распространялись сообщения о том, что мадридский клуб и испанский футболист достигли предварительного соглашения о трансфере. Эта информация вызвала резкое недовольство руководства «королевского клуба». Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Согласно информации издания АС, представители «Реал Мадрида» связались с коллегами из «Манчестер Сити» и подчеркнули, что никаких личных условий контракта с игроком согласовано не было. Источники в Вальдебебасе называют сообщения о переходе обладателя «Золотого мяча» 2024 года в Мадрид безосновательными и далекими от реальности.

Тактическое несоответствие и видение тренера

Столь жесткая позиция клуба связана не только с желанием пресечь слухи, но и с нынешним игровым стилем команды. Сообщается, что новая тактическая схема под руководством Жозе Моуринью отличается от футбола, основанного на коротких пасах и контроле мяча, к которому привык Родри. Тренер предпочитает стиль, опирающийся на вертикальные и быстрые атаки.

Хотя некоторые члены руководства «Реал Мадрида» хотели видеть Родри в команде после его яркой игры на чемпионате мира, сейчас эта группа находится в меньшинстве. Общие настроения внутри клуба указывают на то, что трансфер футболиста не вписывается в текущий проект.

Будущее Родри и «Манчестер Сити»

Тем не менее, существуют данные, что сам Родри хочет вернуться в Ла Лигу и выступать именно за «Реал Мадрид». Футболист отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити», и до истечения его текущего соглашения остался один год. Как пишет Goal.com, английский клуб готов рассмотреть предложения в районе 60 миллионов евро, чтобы не отпустить свою звезду бесплатно в следующем году.

В настоящее время «Манчестер Сити» также вступает в новую эру. После ухода Пепа Гвардиолы команду возглавил Энцо Мареска. Кроме того, ожидается, что из-за операции на колене Родри пропустит начало сезона 2026/27. Любому потенциальному покупателю придется учитывать процесс восстановления футболиста.

В заключение можно сказать, что отношения между «Реал Мадридом» и «Манчестер Сити» несколько обострились из-за этих слухов. Мадридцы выбрали путь открытого диалога, чтобы сохранить свою репутацию и положить конец необоснованным сообщениям.