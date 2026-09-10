Будущее Эрлинга Холанда: почему ему не стоит уходить из Манчестер Сити

·38·Спорт
Будущее Эрлинга Холанда: почему ему не стоит уходить из Манчестер Сити

В то время как дискуссии о будущем нападающего действующего чемпиона Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда не утихают, бывший форвард клуба Энди Коул поставил под сомнение необходимость ухода норвежского футболиста в другую команду. Как сообщает Goal.com, 26-летний снайпер продолжает привлекать внимание ведущих клубов Европы своими голами и рекордами. Об этом сообщает Goal.com .

Укрепив свой статус в составах «Мольде», «Ред Булл Зальцбург» и «Боруссии Дортмунд», Холанд присоединился к «Манчестер Сити» летом 2022 года. Футболист, который в то время оценивался всего в 51 миллион фунтов стерлингов, на сегодняшний день сумел забить 167 голов в 203 матчах за клуб, а его трансферная стоимость выросла в несколько раз.

Рекорды Холанда на английских полях

Норвежский нападающий достиг отметки в 100 голов в чемпионате Англии за наименьшее количество матчей — всего 111 встреч. Несмотря на то, что руководство «Манчестер Сити» подписало с игроком долгосрочный контракт до 2034 года, вопросы о его будущем задаются постоянно.

В частности, сообщения об интересе со стороны испанских клубов «Реал Мадрид» и «Барселона» не сходят со страниц прессы. Тем не менее, Энди Коул в эксклюзивном интервью Унибет Касино привел свое видение ситуации и проанализировал намерения футболиста.

По мнению Энди Коула, Холанд сосредоточен на командной игре

Коул считает, что только сам Холанд может решить, как долго он останется в Англии. Если футболист получает удовольствие от своей игры и играет важную роль в раздевалке, то логических причин для ухода в другое место не остается.

Также бывший нападающий подчеркнул, что Эрлинг не придает большого значения личным рекордам. По словам Коула, голы и рекорды — вопрос второстепенный, а основное внимание должно быть уделено командным победам, поскольку высоких результатов можно достичь только благодаря возможностям, созданным партнерами.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиЭнди КоулПремьер-лигаТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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