Очередной тур в рамках Главной лиги футбола (МЛС) прошел в условиях напряженной борьбы и принес исторические результаты. Как сообщает Goal.com, матч между «Чикаго Файр» и «Интер Майами» на стадионе «Солджер Филд» завершился вничью 1:1. Эта игра привлекла внимание футбольной общественности не только интересными событиями на поле, но и рекордной для лиги посещаемостью. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Высокий интерес к игре с самого начала был заметен по количеству болельщиков, пришедших на стадион. Понаблюдать за матчем с трибун собрались 63 094 зрителя. Этот показатель вошел в историю как абсолютно новый рекорд посещаемости домашнего стадиона «Чикаго». Примечательно, что предыдущий рекорд был установлен в прошлом сезоне именно в матче между этими же командами.

Легенды Европы в центре поля

Участие в матче таких ярких звезд мирового футбола, как Лионель Месси , Роберт Левандовский и Каземиро, значительно повысило уровень игры. Роберт Левандовский, выступающий за хозяев поля, продемонстрировал свое мастерство уже на 10-й минуте встречи. Бывший нападающий «Баварии» и «Барселоны» забил гол в акробатическом стиле, открыв счет и порадовав тысячи болельщиков на трибунах.

Хотя в первом тайме преимущество было на стороне хозяев, после перерыва «Интер Майами» активизировался и сумел восстановить равновесие. В начале второго тайма свое слово сказал еще один ветеран, накопивший большой опыт на европейских полях. Бывший полузащитник «Реал Мадрида» Каземиро после подачи с углового отправил мяч головой в ворота соперника, сравняв счет.

Очередной рекорд Лионелья Месси

В эпизоде с этим голом основное внимание было приковано к Лионелью Месси. Именно точная передача аргентинской звезды стала ключевым фактором для гола Каземиро. Этот ассист стал для Лионелья Месси 13-м в текущем сезоне, что позволило ему стать единоличным лидером в списке ассистентов лиги. В то же время, этот стандарт стал еще одним важным историческим достижением в славной карьере аргентинского нападающего.

По ходу игры обе команды имели несколько хороших возможностей для победы. Однако баланс между атакующими действиями и надежностью в обороне сохранялся до самого финального свистка. В итоге команды со звездными составами были вынуждены поделить очки, и встреча завершилась закономерной ничьей.