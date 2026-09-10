Барселона блестяще начала сезон и стала фаворитом Лиги чемпионов

Одной из команд, привлекающих всеобщее внимание своим интенсивным футболом и яркими результатами с начала сезона в европейском футболе, стала «Барселона». Как сообщает Goal.com, каталонцы под руководством Ханси-Дитера Флика не только выиграли все пять стартовых матчей текущего сезона, но и в четырех из них сумели забить по пять мячей. Последний результат стал еще более впечатляющим после разгрома «Фейеноорда» со счетом 5:1 в дебютном матче общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Такой великолепный старт каталонского клуба делает команду одним из главных претендентов на международной арене. Известно, что главная цель в этом сезоне — не только внутренний чемпионат, но и выход в финал Лиги чемпионов, который пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде, и завоевание главного трофея. Несмотря на конкуренцию со стороны таких мощных европейских грандов, как «Реал Мадрид», «Арсенал», «Пари Сен-Жермен», «Бавария» и «Интер», «Блауграна» на данный момент демонстрирует, что играет на совершенно другой скорости.

Трансферы и рост качества игры

Большой вклад в столь успешное выступление команды внесло разумное проведение трансферного окна. Уход таких футболистов, как Ферран Торрес, Рэшфорд и перебравшийся в Чикаго Левандовски, не создал никаких проблем для команды. Напротив, привлеченные в линию атаки Гордон, Адейеми и Габриэл Жезус, успевший забить гол сразу после выхода на замену, еще больше повысили атакующий потенциал команды, предоставив тренеру безграничные возможности.

Однако, по мнению экспертов, главное приобретение было сделано в полузащите. Приход в команду чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча» 2024 года Родри полностью обеспечил баланс и порядок в центре поля. «Барселона» давно нуждалась в футболисте именно такого профиля, и этот трансфер вывел команду на совершенно новый уровень.

Суперстарт Рафиньи и его эволюция

В яркой игре команды одним из главных героев стал бразильский вингер Рафинья . В пяти стартовых матчах текущего сезона он успел забить 8 голов. В истории клуба лучший результат по этому показателю принадлежит только Кошишу, который забил 9 голов в сезоне 1958–1959 годов. Дубль в матче против «Фейеноорда» довел количество его голов в Лиге чемпионов до 21. Теперь он занимает пятое место в списке бомбардиров клуба в истории после Лионеля Месси (126), Суареса (25), Ривалдо (25) и Левандовски (23).

Превращение Рафиньи из флангового игрока в центрального нападающего у многих вызывает ассоциации с Криштиану Роналду. Бывший тренер футболиста в «Витории Гимарайнш» Витор Кампелос в интервью изданию Sport подчеркнул, что он может стать настоящим нападающим «девяткой», как Криштиану Роналду. Главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст также признал, что по стилю игры «Барселона» на данный момент является сильнейшей командой мира.