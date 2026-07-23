Смогут ли Лионель Месси и Криштиану Роналду принять участие в Чемпионате мира 2030 года?

Две великие легенды футбольного мира — Лионель Месси и Криштиану Роналду — возможно, уже провели свои последние чемпионаты мира в карьере. Несмотря на то, что болельщики мечтают снова увидеть их на большой сцене, эксперты и бывшие футболисты считают, что время берет свое. В частности, бывший защитник сборной Франции Микаэль Сильвестр выразил свои сомнения по этому поводу. Об этом сообщает портал Goal.com.

В интервью Goal.com Сильвестр оценил шансы двух звезд на участие в турнире 2030 года как низкие. По его мнению, хотя техническое мастерство сохраняется, физические требования современного футбола становятся слишком тяжелыми для игроков старше 40 лет. К моменту проведения мундиаля 2030 года Криштиану Роналду исполнится 45 лет, а Лионелью Месси — 43 года.

Физическая форма и спортивное наследие

Микаэль Сильвестр обосновывает свое мнение так: «Я думаю, им стоит задуматься о своем наследии. С точки зрения спорта пытаться играть в таком возрасте нелогично. Требования к физической подготовке в футболе очень высоки, и это становится важнее технического мастерства. Я не ожидаю увидеть их на Чемпионате мира через четыре года».

В настоящее время Криштиану Роналду имеет контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» и открыто не заявлял о завершении карьеры. Новый тренерский штаб сборной Португалии также подчеркивает, что двери для легендарного обладателя 7-го номера открыты и он может оставаться в команде до Евро-2028. Тот факт, что Чемпионат мира 2030 года частично пройдет в Португалии, может повысить мотивацию Роналду, однако возрастной фактор остается главным препятствием.

Каковы планы Месси и «Интер Майами»?

Лионель Месси имеет соглашение с американским клубом «Интер Майами», рассчитанное до 2028 года. Нападающий, проведший 207 матчей за сборную Аргентины, по-прежнему остается главным лидером своей страны. Хотя после победы в Катаре он достиг своей основной цели, болельщики надеются, что он примет участие как минимум в турнире 2026 года.

Для футбольных болельщиков каждый шаг этих двух звезд вызывает огромный интерес. Хотя в национальных чемпионатах можно встретить долгоиграющих ветеранов, участие в турнирах такой высокой интенсивности, как Чемпионат мира, после 40 лет считается практически невыполнимой задачей. Если Месси или Роналду выйдут на поле в 2030 году, это станет абсолютным рекордом в истории футбола.

В заключение можно сказать, что оба футболиста покорили все возможные вершины в своей карьере. По мнению Сильвестра, велика вероятность того, что их «последний танец» уже завершен, и болельщикам пора готовиться к эпохе представителей нового поколения, в частности таких звезд, как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.