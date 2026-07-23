Скончалась известная танцовщица ансамбля «Бахор»

В Узбекистане 23 июля на 80-м году жизни скончалась заслуженная артистка Узбекистана, одна из ведущих танцовщиц государственного ансамбля танца «Бахор» Насиба Мадрахимова. Ее уход стал большой утратой для узбекского национального танцевального искусства.

Насиба Мадрахимова останется в памяти не только благодаря своему мастерству на сцене, но и как наставник, обучившая многих учеников секретам национального танца.

Более 20 лет проработала в ансамбле «Бахор»

Насиба Мадрахимова была одной из ведущих танцовщиц государственного ансамбля народного танца «Бахор» имени Мукаррам Тургунбаевой.

Она проработала в составе ансамбля более 20 лет, мастерски демонстрируя на сцене образцы узбекского национального танца.

Ее движения отличались изяществом, точностью и национальным колоритом. Благодаря этому танцовщица стала одной из самых известных представительниц ансамбля.

Была выдающимся представителем школы национального танца

Насибу Мадрахимову признавали одной из ярких представительниц школы узбекского танцевального искусства.

На протяжении всей своей сценической деятельности она уделяла особое внимание сохранению уникальных движений, выразительности и внутреннего духа национальных танцев.

В творческом наследии танцовщицы важную роль играли следующие аспекты:

сохранение традиций узбекского национального танца;

передача сценической культуры молодому поколению;

обучение танцовщиц секретам движений и выразительности;

широкая популяризация искусства национального танца.

Была наставником для многих учеников

Насиба Мадрахимова была не только исполнителем, но и опытным педагогом.

Она учила многих молодых танцовщиц тонкостям национального танца, умению держаться на сцене, передавать зрителю смысл и эмоции через движения.

В этом смысле ее наследие продолжает жить не только в архивных видео или сценических выступлениях, но и в творчестве ее учеников.

Заслуги были признаны государством

За достойный вклад в развитие искусства Насиба Мадрахимова была удостоена почетного звания «Заслуженная артистка Узбекистана».

Эта награда стала признанием ее многолетнего труда на пути развития культуры национального танца и передачи ее будущим поколениям.

О ее кончине сообщил журналист Насриддин Асриддинов.

Память о ней будет жить в искусстве

Уход из жизни Насибы Мадрахимовой стал тяжелой утратой для деятелей узбекского танцевального искусства, ее учеников и поклонников.

Однако она останется в истории национальной культуры благодаря созданным ею на сцене образам, танцам, которым она обучала, и воспитанным ею ученикам.

Помните ли вы творчество или сценические выступления Насибы Мадрахимовой? Поделитесь своими воспоминаниями в комментариях и отправьте статью поклонникам искусства национального танца.