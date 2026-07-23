«Челси» отдал Гарначо в аренду: его новый клуб — «Астон Вилла»

·36·Спорт
«Челси» отдал Гарначо в аренду: его новый клуб — «Астон Вилла»

Алехандро Гарначо проведет сезон 2026/27 не в «Челси», а в другом английском клубе. «Астон Вилла» официально объявила о подписании быстроногого аргентинского вингера на правах годичной аренды.

Ожидается, что трансфер 22-летнего футболиста усилит конкуренцию в атакующей линии бирмингемского клуба. Роль, которую Гарначо будет играть в новой команде, станет одной из главных интриг сезона.

«Астон Вилла» подтвердила арендное соглашение

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте клуба, Алехандро Гарначо будет выступать в составе «Астон Виллы» на протяжении всего сезона 2026/27.

Сделка оформлена в виде аренды. Однако дополнительная информация о наличии права последующего выкупа футболиста не разглашается.

Информация

Детали

Футболист

Алехандро Гарначо

Возраст

22

Текущий клуб

«Челси»

Новая команда

«Астон Вилла»

Формат сделки

Аренда на один сезон

Сезон

2026/27

Скорость и индивидуальные действия Гарначо могут предоставить «Астон Вилле» новые возможности в контратаках.

Путь, начавшийся в «Манчестер Юнайтед»

Аргентинский футболист провел основную часть своей профессиональной карьеры в «Манчестер Юнайтед».

В составе клуба с «Олд Траффорд» он принял участие в 144 матчах во всех турнирах. В английском футболе Гарначо прославился именно своими скоростными рывками и неожиданными ударами в составе «Юнайтед».

Летом 2025 года он перешел в «Челси». В своем первом сезоне в лондонском клубе Гарначо:

  • принял участие в 43 матчах;

  • забил 8 голов;

  • действовал на фланге и под нападающим.

Однако перед началом нового сезона было принято решение отдать его в аренду для получения большей игровой практики.

В чем преимущество Гарначо?

В заявлении «Астон Виллы» акцент сделан на способности футболиста действовать на нескольких атакующих позициях.

Гарначо в основном играет как фланговый нападающий. При этом он способен действовать и под центральным форвардом, обладая навыками доставки мяча в штрафную площадь и давления на защитников соперника.

Его ключевые характеристики:

  • высокая скорость;

  • активность в ситуациях один на один;

  • смещение с фланга в центр для удара;

  • универсальность в атакующей зоне;

  • использование свободного пространства в контратаках.

Теперь он получит возможность продемонстрировать эти качества в составе «Астон Виллы».

Знаменитый гол, принесший премию Пушкаша

Гарначо восемь раз выходил на поле в составе национальной сборной Аргентины.

Одним из самых запоминающихся моментов в его карьере стал акробатический гол в ворота «Эвертона». За этот удар футболист был удостоен премии ФИФА имени Ференца Пушкаша в 2024 году.

Удар Гарначо «ножницами» в воздухе был признан самым красивым голом года.

Этот гол показал, что он является опасным игроком не только благодаря скорости, но и умению действовать в нестандартных ситуациях.

Изменит ли аренда его карьеру?

К 22 годам Гарначо уже успел пройти путь, связанный с тремя известными английскими клубами. Сезон в «Астон Вилле» может дать ему регулярную игровую практику, новую тактическую среду и возможность еще раз продемонстрировать свой потенциал.

Теперь главный вопрос — сможет ли аргентинский вингер вновь обрести свою лучшую форму в Бирмингеме и вернуться в «Челси» более сильным футболистом?

Как вы считаете, сможет ли Гарначо стать игроком основного состава в «Астон Вилле»? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправьте эту новость другу, который является фанатом английского футбола.

Алехандро ГарначоЧелсиАстон ВиллаМанчестер ЮнайтедБирмингем
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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