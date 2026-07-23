«Челси» отдал Гарначо в аренду: его новый клуб — «Астон Вилла»
Алехандро Гарначо проведет сезон 2026/27 не в «Челси», а в другом английском клубе. «Астон Вилла» официально объявила о подписании быстроногого аргентинского вингера на правах годичной аренды.
Ожидается, что трансфер 22-летнего футболиста усилит конкуренцию в атакующей линии бирмингемского клуба. Роль, которую Гарначо будет играть в новой команде, станет одной из главных интриг сезона.
«Астон Вилла» подтвердила арендное соглашение
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте клуба, Алехандро Гарначо будет выступать в составе «Астон Виллы» на протяжении всего сезона 2026/27.
Сделка оформлена в виде аренды. Однако дополнительная информация о наличии права последующего выкупа футболиста не разглашается.
Информация
Детали
Футболист
Алехандро Гарначо
Возраст
22
Текущий клуб
«Челси»
Новая команда
«Астон Вилла»
Формат сделки
Аренда на один сезон
Сезон
2026/27
Скорость и индивидуальные действия Гарначо могут предоставить «Астон Вилле» новые возможности в контратаках.
Путь, начавшийся в «Манчестер Юнайтед»
Аргентинский футболист провел основную часть своей профессиональной карьеры в «Манчестер Юнайтед».
В составе клуба с «Олд Траффорд» он принял участие в 144 матчах во всех турнирах. В английском футболе Гарначо прославился именно своими скоростными рывками и неожиданными ударами в составе «Юнайтед».
Летом 2025 года он перешел в «Челси». В своем первом сезоне в лондонском клубе Гарначо:
принял участие в 43 матчах;
забил 8 голов;
действовал на фланге и под нападающим.
Однако перед началом нового сезона было принято решение отдать его в аренду для получения большей игровой практики.
В чем преимущество Гарначо?
В заявлении «Астон Виллы» акцент сделан на способности футболиста действовать на нескольких атакующих позициях.
Гарначо в основном играет как фланговый нападающий. При этом он способен действовать и под центральным форвардом, обладая навыками доставки мяча в штрафную площадь и давления на защитников соперника.
Его ключевые характеристики:
высокая скорость;
активность в ситуациях один на один;
смещение с фланга в центр для удара;
универсальность в атакующей зоне;
использование свободного пространства в контратаках.
Теперь он получит возможность продемонстрировать эти качества в составе «Астон Виллы».
Знаменитый гол, принесший премию Пушкаша
Гарначо восемь раз выходил на поле в составе национальной сборной Аргентины.
Одним из самых запоминающихся моментов в его карьере стал акробатический гол в ворота «Эвертона». За этот удар футболист был удостоен премии ФИФА имени Ференца Пушкаша в 2024 году.
Удар Гарначо «ножницами» в воздухе был признан самым красивым голом года.
Этот гол показал, что он является опасным игроком не только благодаря скорости, но и умению действовать в нестандартных ситуациях.
Изменит ли аренда его карьеру?
К 22 годам Гарначо уже успел пройти путь, связанный с тремя известными английскими клубами. Сезон в «Астон Вилле» может дать ему регулярную игровую практику, новую тактическую среду и возможность еще раз продемонстрировать свой потенциал.
Теперь главный вопрос — сможет ли аргентинский вингер вновь обрести свою лучшую форму в Бирмингеме и вернуться в «Челси» более сильным футболистом?
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