Сотрудник прокуратуры арестован по делу о гибели 23-летней Мехроны Ноибовой

·704·Мир
Сотрудник прокуратуры арестован по делу о гибели 23-летней Мехроны Ноибовой

Генеральная прокуратура Таджикистана впервые дала официальный комментарий по делу о гибели 23-летней жительницы Душанбе Мехроны Ноибовой, сообщив, что в рамках следствия был задержан один из сотрудников ведомства.

Генеральный прокурор Хабибулло Вохидзода на пресс-конференции заявил, что Фируз Саидзода арестован и в настоящее время находится под стражей.

По его словам, в день происшествия Саидзода отправился в путь по личным делам и воспользовался услугами водителя Давлата Арабзоды.

Также Вохидзода подчеркнул, что Давлат Арабзода, чье имя ранее упоминалось в средствах массовой информации, не причастен к данному инциденту. По его словам, Арабзода участвовал только в качестве водителя.

Дело о гибели Мехроны Ноибовой привлекло внимание широкой общественности после того, как ее тело было обнаружено 7 апреля на берегу реки Пяндж в Дарвазском районе.

Согласно имеющимся данным, 3 апреля Мехрона вместе со своими друзьями, в том числе двумя сотрудниками Генеральной прокуратуры, отправилась в зону отдыха «Чорчаман» в Дарвазском районе. Утром 4 апреля она пропала без вести.

Согласно ранее опубликованной информации, свидетели сообщили следователям, что Мехрона упала в воду, находясь на берегу реки. Однако близкие погибшей заявили, что не верят в официальную версию о самоубийстве, и требуют объективного расследования происшествия.

Генеральный прокурор Хабибулло Вохидзода сообщил, что в настоящее время следственные действия продолжаются, и правоохранительные органы всесторонне изучают все обстоятельства дела.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Японии началась подготовка к пересадке свиной почки человекуВ Японии началась подготовка к пересадке свиной почки человекуСегодня, 21:28Японская чемпионка «Ролан Гаррос» Рика Хираки арестованаЯпонская чемпионка «Ролан Гаррос» Рика Хираки арестованаСегодня, 20:23Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионовЭта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионовСегодня, 19:12Котенок, «охраняющий» арбузы, стал звездой интернетаКотенок, «охраняющий» арбузы, стал звездой интернетаСегодня, 18:26Названо самое красивое слово в миреНазвано самое красивое слово в миреСегодня, 18:22Медведь, забравшийся на электрический столб, поразил интернетМедведь, забравшийся на электрический столб, поразил интернетСегодня, 17:13
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью