Сотрудник прокуратуры арестован по делу о гибели 23-летней Мехроны Ноибовой

Генеральная прокуратура Таджикистана впервые дала официальный комментарий по делу о гибели 23-летней жительницы Душанбе Мехроны Ноибовой, сообщив, что в рамках следствия был задержан один из сотрудников ведомства.

Генеральный прокурор Хабибулло Вохидзода на пресс-конференции заявил, что Фируз Саидзода арестован и в настоящее время находится под стражей.

По его словам, в день происшествия Саидзода отправился в путь по личным делам и воспользовался услугами водителя Давлата Арабзоды.

Также Вохидзода подчеркнул, что Давлат Арабзода, чье имя ранее упоминалось в средствах массовой информации, не причастен к данному инциденту. По его словам, Арабзода участвовал только в качестве водителя.

Дело о гибели Мехроны Ноибовой привлекло внимание широкой общественности после того, как ее тело было обнаружено 7 апреля на берегу реки Пяндж в Дарвазском районе.

Согласно имеющимся данным, 3 апреля Мехрона вместе со своими друзьями, в том числе двумя сотрудниками Генеральной прокуратуры, отправилась в зону отдыха «Чорчаман» в Дарвазском районе. Утром 4 апреля она пропала без вести.

Согласно ранее опубликованной информации, свидетели сообщили следователям, что Мехрона упала в воду, находясь на берегу реки. Однако близкие погибшей заявили, что не верят в официальную версию о самоубийстве, и требуют объективного расследования происшествия.

Генеральный прокурор Хабибулло Вохидзода сообщил, что в настоящее время следственные действия продолжаются, и правоохранительные органы всесторонне изучают все обстоятельства дела.