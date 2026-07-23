Италия нацелилась на громкие имена: Анчелотти или Гвардиола?

·46·Спорт
Италия нацелилась на громкие имена: Анчелотти или Гвардиола?

Обсуждаются кандидатуры двух самых известных специалистов футбольного мира — Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы — на пост главного тренера сборной Италии. Новый директор ФИГК Паоло Мальдини подтвердил, что с обоими тренерами были установлены предварительные контакты.

Однако официального предложения пока не поступало. По этой причине главная интрига остается открытой: какого специалиста итальянская федерация сможет привлечь к серьезным переговорам?

Мальдини подтвердил начало диалога

Новый директор Федерации футбола Италии Паоло Мальдини заявил, что в процессе выбора тренера было решено не ограничиваться лишь рядовыми кандидатурами.

«Мы связались с Карло Анчелотти и Пепом Гвардиолой. Мы хотели начать диалог с сильнейшими специалистами мира, чтобы выяснить, могут ли они проявить интерес к должности главного тренера сборной Италии», — сказал Мальдини.

Это заявление показало, что федерация ищет для национальной команды тренера высокого уровня с большим опытом.

Официального предложения пока нет

ФИГК пока не сообщала о том, что делала официальное предложение о контракте Анчелотти или Гвардиоле.

Также не раскрывается, на какой стадии находится диалог:

  • проявили ли тренеры интерес к должности;

  • обсуждались ли сроки контракта;

  • велись ли переговоры по финансовым условиям;

  • есть ли в списке другие кандидаты.

Поэтому текущий этап правильнее оценивать не как назначение, а как изучение федерацией первоначальных возможностей.

Почему именно Анчелотти и Гвардиола?

Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола считаются тренерами с самым высоким авторитетом в современном футболе.

Анчелотти выделяется своим опытом работы со звездными игроками, умением создавать баланс в команде и готовиться к решающим матчам.

Гвардиола же известен своим стилем футбола, основанным на контроле мяча, позиционных атаках и четкой тактической системе.

Приход одного из них в сборную Италии может серьезно повлиять не только на результаты национальной команды, но и на ее игровую философию.

Первое большое решение Мальдини

Паоло Мальдини уже на своей новой должности в ФИГК показал, что ставит перед собой большие цели.

Тот факт, что федерация вышла на связь с самыми известными тренерами мира, свидетельствует о желании начать новую эру в сборной Италии. Однако между общением с громким именем и приглашением его на работу на практике существует большая разница.

Теперь решающий вопрос — готов ли кто-то из них, Анчелотти или Гвардиола, принять эту задачу.

Кто возглавит Италию?

На данный момент от ФИГК нет информации об окончательном решении или графике переговоров. Если официальное предложение будет направлено, его условия и реакция тренера станут главной темой обсуждения.

Одно ясно точно: Федерация футбола Италии нацелилась на самый высокий уровень при выборе нового главного тренера.

Как вы считаете, кто больше подходит сборной Италии — Анчелотти или Гвардиола? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправьте статью другу-футбольному болельщику.

Карло АнчелоттиПеп ГвардиолаПаоло МальдиниИталияФИГК
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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