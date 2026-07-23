Алехандро Гарначо неожиданно перешел в Астон Виллу

·39·Спорт
Алехандро Гарначо неожиданно перешел в Астон Виллу

В преддверии нового сезона Английской Премьер-лиги на трансферном рынке состоялась сенсационная сделка. Бирмингемский Астон Вилла официально объявил о переходе вингера лондонского Челси Алехандро Гарначо. Талантливый аргентинец присоединился к новой команде на правах аренды, однако контракт предусматривает опцию обязательного выкупа. Об этом сообщает Goal.com.

Команда под руководством Унаи Эмери продолжает кардинально обновлять состав после успешного выступления в прошлом сезоне. 22-летний футболист переехал на Вилла Парк на правах годичной аренды. По данным Goal.com, Астон Вилла обязана выкупить игрока, если он достигнет определенных результатов в сезоне 2026-27. В таком случае с футболистом уже согласован четырехлетний личный контракт.

Новый проект Эмери и роль Гарначо

Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери не скрывал удовлетворения от этого трансфера. Специалист подчеркнул, что Алехандро Гарначо займет важное место в будущем проекте команды. «Мы рады подписать Алехандро. Он очень талантлив и молод, а главное — у него огромное желание помочь нашему проекту», — сказал Эмери в интервью официальному сайту клуба.

Карьера в Челси для Гарначо сложилась не слишком удачно. Перейдя из Манчестер Юнайтед в сентябре прошлого года за 40 миллионов фунтов, футболист с трудом находил свое место на Стэмфорд Бридж. Несмотря на то, что в прошлом сезоне он провел 43 матча во всех турнирах, на его счету лишь 8 голов и 4 результативные передачи. Рекордный трансфер Моргана Роджерса в стан лондонцев за 117 миллионов фунтов ускорил уход аргентинского вингера.

Финансовые показатели и подготовка к Лиге чемпионов

Астон Вилла очень активно ведет себя в текущее летнее трансферное окно. Гарначо стал четвертым крупным приобретением команды. Ранее клуб пополнили такие игроки, как Жоан Манзамби, Жоао Гомес и Моду Кеба Сиссе. Эти трансферы финансируются за счет продажи таких звезд, как Юри Тилеманс и Дониэлл Мален, что принесло почти 200 миллионов фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что Манчестер Юнайтед также получит выгоду от этого трансфера. Согласно условиям контракта, подписанного при переходе игрока в Челси в 2025 году, «красные дьяволы» имеют право на 10% от суммы его последующего постоянного трансфера. Это означает, что в случае выкупа игрока бирмингемским клубом, казна манкунианцев пополнится.

В прошлом сезоне Астон Вилла выиграла Лигу Европы, заняла четвертое место в Премьер-лиге и завоевала путевку в Лигу чемпионов. Теперь команду ждут серьезные испытания. В частности, 12 августа они встретятся с Пари Сен-Жермен в рамках Суперкубка УЕФА. Ожидается, что Гарначо дебютирует за новую команду в этом престижном матче.

Астон ВиллаАлехандро ГарначоЧелсиТрансферыАнглийская Премьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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