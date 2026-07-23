«Барселона» приняла жесткое решение по Френки де Йонгу: полузащитник выбыл на длительный срок

·101·Спорт
«Барселона» приняла жесткое решение по Френки де Йонгу: полузащитник выбыл на длительный срок

Каталонский «Барселона» клуб в преддверии нового сезона сталкивается с серьезными потерями. Звездный нидерландский полузащитник команды Френки де Йонг из-за травмы колена выбыл из строя на длительный срок. Эта ситуация вынуждает руководство клуба принимать решительные меры не только со спортивной точки зрения, но и для решения финансовых проблем. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно информации спортивного издания, травма футболиста может оказаться гораздо серьезнее, чем ожидалось. В настоящее время медицинский штаб клуба провел полное обследование игрока после его возвращения из отпуска, и предварительные диагнозы неутешительны. Если тяжесть травмы подтвердится, де Йонг не сможет помогать команде как минимум четыре месяца.

Финансовое решение и согласие де Йонга

Сложность ситуации заключается в том, что руководство «Барселоны» планирует воспользоваться этим обстоятельством, чтобы освободить место в зарплатной ведомости (саларй кап) клуба. Согласно правилам Федерации футбола Испании, если игрок выбывает на длительный срок, предоставляются определенные льготы для регистрации другого футболиста на его место. Однако для осуществления этого процесса требуется непосредственное согласие Френки де Йонга.

Источники внутри клуба отмечают, что среди руководства и тренерского штаба существует недовольство действиями сборной Нидерландов. Стало известно, что футболист перенапрягся в составе национальной команды, что усугубило его травму. Теперь каталонцы намерены окончательно решить этот вопрос до конца текущей недели.

Во время своего отпуска Френки де Йонг посетил спортивную базу клуба и прошел углубленное медицинское обследование. Результаты показывают, что возвращение полузащитника на поле до декабря маловероятно. Если этот срок будет официально подтвержден, «Барселона» внесет его в список игроков с длительными травмами.

Если это решение будет принято, клуб получит дополнительные возможности для регистрации новых трансферов. Это особенно важно для каталонского клуба, который борется с правилами финансового фэйр-плей. Сейчас все внимание приковано к окончательному решению футболиста, так как без его согласия завершить этот юридический процесс невозможно.

БарселонаФренки де ЙонгЛа ЛигаТрансферыТравма
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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