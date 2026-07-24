Барселона ва Ферран Торрес ўртасидаги муносабатлар совуқлашди: Футболчи кетишга яқин
Каталониянинг Барселона клуби ҳужумчиси Ферран Торрес жамоадаги келажаги борасида жиддий иккиланишлар гирдобида қолган. Испаниялик футболчи клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби томонидан ўзига нисбатан етарлича ҳурмат кўрсатилмаётганидан норози бўлмоқда. Ушбу ҳолат унинг яқин трансфер ойналарида жамоани тарк этиш эҳтимолини сезиларли даражада ошириб юборди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sport нашри берган маълумотларга кўра, Барселона раҳбарияти футболчининг атрофидагилар билан алоқага чиққан, бироқ ҳозирча якуний тўхтамга келинмаган. Торреснинг амалдаги шартномаси 2027-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган бўлса-да, томонлар ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолган. Футболчи ўзининг майдондаги самарадорлигига қарамай, клуб доимий равишда унинг келажагини сўроқ остига олаётганидан ранжиган.
Клуб ичидаги эътироф етишмовчилигиФерран Торрес Барселона либосини кийиш учун ўз вақтида кўп нарсадан воз кечган эди. Бироқ сўнгги ойларда у ўзини клуб ичидагидан кўра, ташқарида кўпроқ қадрланаётганини ҳис қилмоқда. Айниқса, унинг захирадан майдонга тушиб кўрсатаётган яхши натижалари ҳам раҳбариятнинг унга бўлган ишончини тўлиқ мустаҳкамлай олмади. Бу эса янги шартнома борасидаги мулоқотларнинг музлатиб қўйилишига сабаб бўлди.
Вазиятни кузатиб бораётган бошқа гранд клублар аллақачон ҳаракатга тушган. Хабарларга кўра, футболчининг столида камида иккита жиддий таклиф мавжуд. Агар Каталония клуби вазиятни ўзгартириш учун кескин чоралар кўрмаса, Торрес январ ёки ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этиши деярли аниқ бўлиб бормоқда.
Терма жамоадаги муваффақият ва клубдаги захираҚизиғи шундаки, Ферран Торрес Испания терма жамоаси сафида бутунлай бошқача мақомга эга. Луис де ла Фуенте қўл остида у жамоанинг ҳужум чизиғидаги энг муҳим фигуралардан бирига айланди. Унинг ақлли ҳаракатлари, ҳал қилувчи узатмалари ва голлари терма жамоа муваффақиятларида катта рол ўйнамоқда. Айнан халқаро майдондаги ёрқин ўйинлари унга бўлган қизиқишнинг юқорилигини таъминламоқда.
Барселона раҳбарияти аслида футболчини жамоада олиб қолиш ниятида, бироқ бунинг учун улар Торресни ўз лойиҳаларининг муҳим қисми эканлигига ишонтиришлари керак бўлади. Ҳозирча томонлар ўртасидаги муносабатлар анча совуқлашган ва яқин орада кутилаётган ҳал қилувчи учрашув футболчининг тақдирига ойдинлик киритиши кутилмоқда.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер жараёни қизиқарли, боиси Барселона таркибидаги ҳар қандай ўзгариш жамоанинг умумий ўйин услуби ва ҳужум салоҳиятига таъсир кўрсатмай қолмайди. Ферран Торрес каби универсал ҳужумчининг кетиши жамоа учун ҳам йўқотиш бўлиши мумкин.
…