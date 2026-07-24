Барселона ва Ферран Торрес ўртасидаги муносабатлар совуқлашди: Футболчи кетишга яқин

·124·Спорт
Барселона ва Ферран Торрес ўртасидаги муносабатлар совуқлашди: Футболчи кетишга яқин

Каталониянинг Барселона клуби ҳужумчиси Ферран Торрес жамоадаги келажаги борасида жиддий иккиланишлар гирдобида қолган. Испаниялик футболчи клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби томонидан ўзига нисбатан етарлича ҳурмат кўрсатилмаётганидан норози бўлмоқда. Ушбу ҳолат унинг яқин трансфер ойналарида жамоани тарк этиш эҳтимолини сезиларли даражада ошириб юборди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sport нашри берган маълумотларга кўра, Барселона раҳбарияти футболчининг атрофидагилар билан алоқага чиққан, бироқ ҳозирча якуний тўхтамга келинмаган. Торреснинг амалдаги шартномаси 2027-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган бўлса-да, томонлар ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолган. Футболчи ўзининг майдондаги самарадорлигига қарамай, клуб доимий равишда унинг келажагини сўроқ остига олаётганидан ранжиган.

Клуб ичидаги эътироф етишмовчилиги

Ферран Торрес Барселона либосини кийиш учун ўз вақтида кўп нарсадан воз кечган эди. Бироқ сўнгги ойларда у ўзини клуб ичидагидан кўра, ташқарида кўпроқ қадрланаётганини ҳис қилмоқда. Айниқса, унинг захирадан майдонга тушиб кўрсатаётган яхши натижалари ҳам раҳбариятнинг унга бўлган ишончини тўлиқ мустаҳкамлай олмади. Бу эса янги шартнома борасидаги мулоқотларнинг музлатиб қўйилишига сабаб бўлди.

Вазиятни кузатиб бораётган бошқа гранд клублар аллақачон ҳаракатга тушган. Хабарларга кўра, футболчининг столида камида иккита жиддий таклиф мавжуд. Агар Каталония клуби вазиятни ўзгартириш учун кескин чоралар кўрмаса, Торрес январ ёки ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этиши деярли аниқ бўлиб бормоқда.

Терма жамоадаги муваффақият ва клубдаги захира

Қизиғи шундаки, Ферран Торрес Испания терма жамоаси сафида бутунлай бошқача мақомга эга. Луис де ла Фуенте қўл остида у жамоанинг ҳужум чизиғидаги энг муҳим фигуралардан бирига айланди. Унинг ақлли ҳаракатлари, ҳал қилувчи узатмалари ва голлари терма жамоа муваффақиятларида катта рол ўйнамоқда. Айнан халқаро майдондаги ёрқин ўйинлари унга бўлган қизиқишнинг юқорилигини таъминламоқда.

Барселона раҳбарияти аслида футболчини жамоада олиб қолиш ниятида, бироқ бунинг учун улар Торресни ўз лойиҳаларининг муҳим қисми эканлигига ишонтиришлари керак бўлади. Ҳозирча томонлар ўртасидаги муносабатлар анча совуқлашган ва яқин орада кутилаётган ҳал қилувчи учрашув футболчининг тақдирига ойдинлик киритиши кутилмоқда.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер жараёни қизиқарли, боиси Барселона таркибидаги ҳар қандай ўзгариш жамоанинг умумий ўйин услуби ва ҳужум салоҳиятига таъсир кўрсатмай қолмайди. Ферран Торрес каби универсал ҳужумчининг кетиши жамоа учун ҳам йўқотиш бўлиши мумкин.

БарселонаФерран ТорресТрансферИспанияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди