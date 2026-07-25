Останется ли Маркус Рэшфорд в Манчестер Юнайтед: Произошел неожиданный поворот

·159·Спорт
Останется ли Маркус Рэшфорд в Манчестер Юнайтед: Произошел неожиданный поворот

Появились неожиданные новости относительно будущего нападающего Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда в клубе. Футболист, уход которого в последнее время казался практически решенным делом, получил предложение принять участие в документальном фильме, снимаемом компанией Amazon. Эта ситуация вновь поставила на повестку дня вероятность того, что английский форвард останется на Олд Траффорд. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает издание Те Миррор, Amazon планирует отвести Рэшфорду важную роль в фильме о закулисных процессах клуба, охватывающем сезон 2026-27 годов. После того как Барселона отказалась от полноценного выкупа его трансфера по окончании срока аренды, игрок был вынужден снова вернуться в Манчестер. Сначала клуб хотел его продать, однако пока не нашлось покупателя, способного покрыть его высокую зарплату и трансферную стоимость.

Кризис на поле и новые возможности

Рэшфорд не выходил на поле в официальных матчах в составе Манчестер Юнайтед с декабря 2024 года. Его отношения с руководством и тренерским штабом значительно испортились. Тем не менее то, что клуб не исключает его из новых проектов, расценивается как попытка восстановить связи игрока с командой. Если бы его уход был решен окончательно, клуб не стал бы привлекать его к столь масштабному медиа-проекту.

По данным Те Гуардиан, главный тренер команды Майкл Каррик планирует привлечь футболиста к процессу предсезонной подготовки. Если до закрытия летнего трансферного окна не поступит достойного предложения, у Рэшфорда снова появится шанс побороться за место в основном составе. Это может стать для игрока последним шансом реанимировать свою карьеру.

Решение Майкла Каррика и перспективы на будущее

В настоящее время все внимание приковано к Майклу Каррику. Открытым остается вопрос: сможет ли тренер вновь интегрировать Рэшфорда в команду, или же участие в документальном фильме — это просто маркетинговая стратегия компании Amazon. По мнению экспертов, если футболист найдет свою мотивацию и примет предложенную роль, это может оказаться выгодным для обеих сторон.

Отношения между Манчестер Юнайтед и Маркусом Рэшфордом сейчас находятся на распутье. Хотя клуб рассчитывал решить финансовые проблемы путем продажи игрока, мастерство нападающего и его роль в истории команды заставляют не отпускать его так легко. Окончательное решение будет зависеть от действий футболиста на предсезонных сборах и его физического состояния.

Манчестер ЮнайтедМаркус РэшфордМайкл КаррикТрансферыАнглийская Премьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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