Мог ли Лионель Месси сыграть за сборную Бразилии: Детали исторического исследования

·56·Спорт
Мог ли Лионель Месси сыграть за сборную Бразилии: Детали исторического исследования

Информация о том, что живая легенда футбольного мира Лионель Месси мог защищать цвета не только Аргентины, но и другого гиганта мирового футбола, привлекает внимание общественности. Последние исторические исследования показывают, что многократный обладатель «Золотого мяча» имеет бразильские корни по материнской линии и теоретически имел право выступать за «селесао». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В результате трехлетнего исследования, проведенного итальянским историком Фиоренцо Сантини, было изучено генеалогическое древо Месси по материнской линии. Как сообщает издание Глобо со ссылкой на Яху Спортс, один из прадедов футболиста по материнской линии родился в начале КсКс века в городе Рибейран-Прету, штат Сан-Паулу, Бразилия. Этот факт мог дать Месси юридические основания для получения бразильского гражданства и выступления за сборную этой страны.

Неожиданные родственные связи

Согласно исследованию, предки Месси переехали из Бразилии в аргентинский Росарио около 1905 года. Сантини выяснил, что исходная фамилия семьи была Коччеттини, но после переезда в Аргентину она трансформировалась в Куччиттини. Именно этот миграционный процесс связал судьбу Лионелья с Аргентиной, иначе мы вполне могли бы увидеть его в желто-зеленой форме.

Помимо Бразилии, по ходу своей карьеры Лионель Месси также имел возможность выбрать сборные Италии или Испании. Связь с Италией объясняется происхождением его дальних родственников, тогда как вариант с Испанией был гораздо более серьезным. Поскольку Месси воспитывался в академии «Барселоны» с 13 лет, Королевская испанская футбольная федерация (РФЭФ) приложила огромные усилия, чтобы переманить его на свою сторону.

Отвергнутое предложение Испании

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске неоднократно подчеркивал, что федерация делала все возможное для привлечения Месси в состав «красной фурии». «Федерация задействовала все возможности, чтобы Месси играл за Испанию, но Лионель отказался, потому что любил свою родину. Его приход стал бы для нас лучшим подарком, ведь Месси — единственный и неповторимый», — вспоминает тренер.

Эти интересные факты вновь оказались в центре внимания после финала чемпионата мира 2026 года. В решающем матче на «МетЛайф Стэдиум» Аргентина уступила Испании со счетом 1:0 и не смогла защитить чемпионский титул. Тем не менее 39-летний Месси забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи по ходу турнира, в очередной раз доказав свой феноменальный уровень.

В настоящее время Лионель Месси и игроки сборной Аргентины находятся в краткосрочном отпуске. Возвращение команды на поле ожидается во время сентябрьских и октябрьских международных пауз, однако будущие соперники и расписание матчей пока официально не утверждены. А выбор Месси до сих пор признается одним из самых правильных решений в истории футбола.

Лионель МессиАргентинаБразилияФутболЧемпионат Мира
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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