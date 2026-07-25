Арсенал связался с Реал Мадридом по поводу трансфера Винисиуса Жуниора

·48·Спорт
Арсенал связался с Реал Мадридом по поводу трансфера Винисиуса Жуниора

Лондонский Арсенал готов совершить громкий ход на трансферном рынке. Как сообщает The Athletic, «канониры» направили первый запрос относительно трансферной ситуации нападающего Реал Мадрида Винисиуса Жуниора. Вице-чемпионы Англии всерьез изучают возможности подписания бразильской звезды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Этот интерес возник в тот момент, когда переговоры между мадридским клубом и футболистом о продлении контракта зашли в тупик. В настоящее время действующее соглашение Винисиуса Жуниора рассчитано до июня 2027 года. Однако стороны пока не пришли к единому решению по новому договору, что создает благоприятную возможность для европейских грандов.

Проблемы с контрактом и опасения Флорентино Переса

Президент Реал Мадрида Флорентино Перес весьма обеспокоен сложившейся ситуацией. По имеющимся данным, годовая зарплата игрока составляет 25 миллионов евро, и по окончании текущего сезона ему должен быть выплачен крупный бонус за преданность клубу. Если контракт не будет продлен, руководство клуба может рассмотреть продажу футболиста, чтобы избежать риска отпустить его бесплатно.

В то же время «сливочные» уже начали поиски замены Винисиусу Жуниору. Мадридцы близки к трансферу талантливого вингера РБ Лейпциг 2006 года рождения Яна Диоманде. Этот шаг оценивается как еще один сигнал того, что будущее Винисиуса Жуниора находится под вопросом.

Арсенал продолжает укреплять состав

Арсенал приступил к обновлению линии атаки после недавнего перехода Леандро Троссарда в Бешикташ. Хотя лондонцы уже приобрели игрока Брюгге Христоса Цолиса за 40 миллионов евро, ожидается, что футболист уровня Винисиуса Жуниора выведет атакующий потенциал команды на совершенно новый уровень.

С момента перехода в Реал Мадрид в 2018 году Винисиус Жуниор провел 375 матчей, забил 128 голов и отдал 100 результативных передач. Отмечается, что его опыт и скорость отлично подходят под систему Микеля Артеты. Официальных переговоров между клубами пока не началось, однако Арсенал внимательно следит за ситуацией.

Несомненно, если этот трансфер состоится, привлекательность Английской Премьер-лиги для футбольных болельщиков еще больше возрастет. Переезд Винисиуса Жуниора, считающегося одним из лучших вингеров мира, в Лондон положительно повлияет на авторитет не только Арсенала, но и всего чемпионата.

АрсеналРеал МадридВинисиус ЖуниорТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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