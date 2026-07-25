Барселона тревожится из-за решения Френки де Йонга: Клуб опасается сценария с Ансу Фати

·59·Спорт
Барселона тревожится из-за решения Френки де Йонга: Клуб опасается сценария с Ансу Фати

Полузащитник испанской Барселоны Френки де Йонг принял решение лечить травму правого колена консервативным путем, без хирургического вмешательства. Хотя руководство и медицинский штаб клуба заявили, что уважают этот выбор игрока, внутри команды возникли серьезные опасения. По данным спортивного издания, функционеры клуба опасаются непредсказуемого развития событий. Об этом сообщает Goal.com .

Дело в том, что травма нидерландского хавбека, связанная с разрывом медиальной коллатеральной связки правого колена, требует длительного восстановления. Врачи Барселоны рекомендовали операцию, однако Де Йонг отказался ложиться под нож. Эта ситуация напомнила руководству клуба неприятные воспоминания об Ансу Фати трехлетней давности.

Повторится ли сценарий с Ансу Фати?

Беспокойство клуба не напрасно. В январе 2022 года нападающий Ансу Фати также отказался от операции на левом бедре, выбрав консервативное лечение. Тогда врачи Барселоны настаивали, что хирургическое вмешательство — самый безопасный путь, но футболист остался непреклонен. В итоге этот выбор не дал ожидаемого результата, процесс восстановления затянулся и серьезно повлиял на форму игрока.

В случае с Френки де Йонгом наблюдается схожая ситуация: взгляды клубного медперсонала и футболиста расходятся. Если консервативное лечение не принесет плодов и операция все же потребуется, игрок может потерять более четырех месяцев. Очевидно, что это станет серьезным ударом по планам команды на сезон.

Как стало известно, Де Йонг получил эту травму в составе сборной Нидерландов во время чемпионата мира. По словам игрока, врачи национальной команды заверили его, что повреждение не столь серьезное и продолжение игры не усугубит состояние. Однако медосмотр после возвращения в Барселону выявил серьезный разрыв связок.

На данный момент Френки де Йонг является одним из самых влиятельных и системообразующих игроков Барселоны. Его длительное отсутствие создаст большую брешь в центре поля для команды под руководством Ханси Флика. Руководство клуба надеется на скорое и беспроблемное возвращение футболиста, но неопределенность медицинских прогнозов сохраняет напряжение в команде.

БарселонаФренки де ЙонгАнсу ФатиФутболТравма
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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