Дженнифер Лопес встретила 57-летие

Всемирно известная певица и актриса Дженнифер Лопес, родившаяся 24 июля 1969 года в Нью-Йорке (США), сегодня встретила свое 57-летие.

Свою творческую деятельность она начала в качестве танцовщицы, а широкую известность в Голливуде приобрела в 1997 году благодаря главной роли в фильме «Селена». После этого она вошла в музыкальный мир и завоевала сердца миллионов поклонников такими хитами, как «On the Floor», «Let's Get Loud», «Jenny from the Block» и многими другими.

На сегодняшний день Дженнифер Лопес признана не только талантливой певицей и актрисой, но и успешным продюсером, предпринимательницей и одной из ярких представительниц мира моды. Благодаря своей многолетней активности на сцене, неповторимому стилю и многогранному творчеству она неизменно входит в число самых известных артистов мира.

В социальных сетях по случаю дня рождения артистки поклонники и коллеги искренне поздравляют ее, желая крепкого здоровья, счастья и новых творческих успехов.