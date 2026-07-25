Компания Specialized представила легкий и сверхмощный электровелосипед С-Воркс Turbo Levo Р

Известная американская компания Specialized представила свою новую модель электрического горного велосипеда премиум-класса — С-Воркс Turbo Levo Р Ултралигхт. Данная новинка стала одной из самых легких двухподвесных (полноподвесных) моделей в линейке производителя. Несмотря на то, что ее вес составляет около 18 кг, по своим техническим возможностям она может соперничать со многими современными легковыми автомобилями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В качестве основы велосипеда выбрана новая карбоновая рама ФАКТ 11. Инженеры установили на нее специальную систему подвески под названием ГЭНИЭ, которая позволяет пользователю настраивать геометрию движения по своему усмотрению. По данным иксбт.ком, передняя подвеска имеет ход 140 мм, а задняя — 130 мм, что обеспечивает высокий уровень комфорта на сложных горных трассах.

Мощность и технические возможности

Самым поразительным аспектом модели С-Воркс Turbo Levo Р Ултралигхт является ее силовая установка. Несмотря на то, что это облегченная модель, на нее установлен полноразмерный электромотор Specialized С-Воркс 3.1. Данный двигатель развивает крутящий момент 111 Н·м, что сопоставимо с мощностью некоторых малолитражных автомобилей. Максимальная мощность составляет 850 В (1,15 лошадиных сил).

В зависимости от потребностей покупатели могут выбрать одну из двух емкостей аккумулятора: 600 или 840 Wh. Производитель заявляет, что велосипед может автономно двигаться до 4,4 часа от одного заряда. Конечно, этот показатель может меняться в зависимости от рельефа дороги и выбранного режима помощи. Для поездок на дальние расстояния также предлагается внешний аккумулятор емкостью 280 Wh.

Умные технологии и безопасность

Как и современные гаджеты, этот велосипед оснащен передовыми цифровыми системами. На руле расположен 2,2-дюймовый дисплей Мастерминд, который отображает всю важную информацию. Также имеется возможность управлять настройками через специальное мобильное приложение и определять местоположение велосипеда с помощью службы Apple Find My.

Система зарядки также обладает собственным интеллектом. Умное зарядное устройство на 12 ампер работает в нескольких режимах. В частности, предусмотрена функция ограничения заряда до 80 процентов для продления срока службы аккумулятора или режим быстрой зарядки при необходимости.

Данная модель премиум-класса Specialized С-Воркс Turbo Levo Р Ултралигхт пока поступила в продажу только в расцветке Сатин Карбон. Ее цена составляет 13 тысяч долларов США, и оформить заказ можно через официальный сайт компании. Такая цена и технические характеристики делают эту модель эксклюзивным выбором не для любителей, а для профессиональных спортсменов и энтузиастов технологий.