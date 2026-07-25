Борьба трех гигантов за Родри: кто фаворит?

На европейском трансферном рынке может начаться одно из главных противостояний лета. «Реал» считает лучшего игрока чемпионата мира Родри своей главной целью, однако неожиданные шаги ПСЖ и «Барселоны» резко изменили ситуацию.

Сообщается, что сам испанский полузащитник склоняется к варианту с Мадридом. Тем не менее, официального соглашения с «Манчестер Сити» пока нет — а значит, решающая борьба только начинается.

ПСЖ сделал первый практический шаг

По информации RMC Sport, ПСЖ связался с руководством «Манчестер Сити» по поводу трансфера Родри. Парижане начали предварительные переговоры, чтобы узнать стоимость игрока, позицию клуба и условия возможной сделки.

Пока нет информации об отправке официального предложения. Несмотря на это, прямое обращение ПСЖ к манчестерскому клубу показывает, что интерес вышел за рамки простого наблюдения.

Хотя парижане стали последними по времени претендентами в трансферной гонке, именно они предприняли первое практическое действие.

Приход такого игрока, как Родри, способного управлять игрой, может дать ПСЖ контроль в центре поля, баланс в обороне и опыт в больших матчах.

Травма изменила планы «Барселоны»

Интерес «Барселоны» к Родри усилился после серьезной травмы Френки де Йонга. Каталонский клуб официально объявил, что у нидерландского полузащитника повреждена внутренняя боковая связка правого колена.

Поскольку Де Йонг может пробыть вне игры несколько месяцев, клуб изучает варианты усиления центральной линии. Сообщается, что руководство рассматривает Родри не как краткосрочную замену, а как стратегического футболиста, способного перестроить полузащиту.

Однако основных проблем у «Барселоны» немало:

поиск крупных средств на трансфер;

высвобождение места в заратной ведомости;

убедить «Манчестер Сити» продать игрока;

конкуренция с финансовыми возможностями «Реала» и ПСЖ.

Поэтому, несмотря на серьезность интереса каталонцев, возможность осуществления сделки пока остается неопределенной.

Почему все хотят именно Родри?

30-летний полузащитник сыграл решающую роль в триумфе сборной Испании на чемпионате мира 2026 года и завоевал «Золотой мяч», вручаемый лучшему игроку турнира.

По ходу соревнований он выполнил 747 точных передач, зафиксировав точность пасов на уровне 93 процентов. Родри также стал футболистом, преодолившим самую большую дистанцию на турнире.

Преимущество Родри Польза для команды Контроль мяча Задает темп игры Позиционная грамотность Связывает защиту и нападение Точные передачи Разрушает прессинг соперника Опыт больших матчей Придает стабильность под давлением Физическая подготовка Полностью контролирует центр поля

Родри — не просто опорный полузащитник. Он считается футболистом, который управляет стилем игры команды и воплощает на поле тактические идеи тренера.

Почему «Реал» все еще главный фаворит?

Несмотря на действия ПСЖ и «Барселоны», «Реал» по-прежнему считается главным фаворитом в борьбе за Родри. Источники сообщают, что футболист предпочитает играть в Мадриде, и стороны могли достичь устного понимания по личным условиям.

Однако здесь есть важное отличие:

Устное соглашение — это не официальный контракт.

Даже если «Реал» договорится с Родри, ему необходимо получить согласие «Манчестер Сити». Естественно, манчестерцы не станут легко отпускать ключевого игрока своей игровой системы.

Для мадридского клуба трансфер Родри может решить несколько проблем одновременно:

пригласить в полузащиту настоящего дирижера;

усилить баланс перед линией обороны;

добавить к молодым игрокам опытного лидера;

получить футболиста, способного управлять темпом игры в важнейших матчах.

Что решит судьбу трансфера?

В текущей ситуации шансы трех клубов выглядят по-разному:

Клуб Главное преимущество Главное препятствие «Реал» Вероятное желание игрока Договориться с «Сити» ПСЖ Огромные финансовые возможности Убедить Родри переехать в Париж «Барселона» Возвращение в Испанию и ключевая роль Финансовые ограничения

Окончательное решение определят желание Родри, условия, которые установит «Манчестер Сити», и суммы официальных предложений. На данный момент ПСЖ открыл дверь переговоров, «Барселона» изучает ситуацию, а «Реал» полагается на выбор самого игрока.

Тем не менее, без официального предложения и соглашения между клубами переход Родри в Мадрид не является решенным вопросом. На трансферном рынке фраза «почти договорились» порой за одну ночь превращается в «ничего не вышло» — в этом и заключается вся тонкость футбола, словно линия офсайда.

Как вы думаете, какой клуб должен выбрать Родри: «Реал», ПСЖ или «Барселона»? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь статьей с футбольными фанатами в Telegram.