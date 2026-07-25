Ньюкасл начал переговоры с Миланом по трансферу Фикайо Томори

Английский Ньюкасл проявляет серьезный интерес к центральному защитнику Милана Фикайо Томори в рамках усиления линии обороны. «Сороки» сделали официальное предложение о возвращении футболиста в Английскую Премьер-лигу. Для команды Эдди Хау, потерявшей много очков в прошлом сезоне из-за проблем в защите, Томори является одной из главных целей. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации издания МиланНевс24, Ньюкасл направил Милану первоначальное предложение в размере 15 миллионов евро. Однако итальянскую сторону эта сумма не устроила. Руководство Милана не намерено дешево отпускать одного из своих самых опытных защитников и готово продолжить переговоры по трансферу.

Разница в переговорах и вопрос цены

В настоящее время финансовая разница между сторонами не так велика. Руководство Милана требует за 26-летнего защитника не менее 20 миллионов евро с учетом бонусов. Ньюкасл же стремится закрыть эту сделку в начале трансферного окна. Если английский клуб увеличит предложение еще на 5 миллионов евро, вероятность осуществления перехода очень высока.

В прошлом сезоне Ньюкасл занял 12-е место в чемпионате Англии и остался без путевки в еврокубки. 55 пропущенных мячей свидетельствуют о необходимости серьезных реформ в линии обороны. Особенно ярко слабые места команды обнажило тяжелое поражение от Барселоны в 1/8 финала Лиги чемпионов (общий счет 8-3).

Фикайо Томори выступает за Милан с 2021 года. Сначала защитник был арендован у Челси, а затем выкуплен за 25 миллионов фунтов. Его действующее соглашение с миланцами рассчитано до 2027 года. За время карьеры в Италии Томори успел стать неотъемлемой частью команды.

Если обратиться к статистике, то в составе Милана Томори провел в общей сложности 214 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Вместе с командой он выиграл скудетто Серии А в сезоне 2021-22 и Суперкубок Италии в сезоне 2024-25. Кроме того, он внес большой вклад в выход команды в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне 2022-23.

По данным Goal.com, в прошлом сезоне Томори принял участие в 37 матчах во всех турнирах и отметился 3 голевыми передачами. Милан завершил сезон на 5-м месте и в следующем году сыграет в Лиге Европы. Теперь решающим фактором в трансфере может стать желание самого игрока вернуться на родину и проявить себя в более сильном чемпионате.