Мохаммед Салах близок к «Бешикташу»: за кем последнее слово?

Новости о возможном переходе Мохаммеда Салаха в Стамбул взбудоражили трансферный рынок. Некоторые источники пишут, что стороны согласовали условия контракта, однако последнее заявление президента «Бешикташа» показало, что сделка еще не подписана.

Турецкий клуб направил египетской звезде свое окончательное официальное предложение. Теперь судьба трансфера зависит от ответа Салаха и его представителей.

Какие условия содержатся в сообщении Скиры?

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, «Бешикташ» близок к соглашению с Салахом по личным условиям. Предложение включает в себя контракт, рассчитанный до 2027 года, с возможностью продления еще на один сезон.

Сообщается, что египетскому футболисту предложена зарплата в размере 12 миллионов евро в год. Поскольку контракт Салаха с «Ливерпулем» подошел к концу, он может присоединиться к новому клубу в качестве свободного агента.

Детали сделки Заявленное условие Срок контракта До 2027 года Возможность продления Еще один сезон Годовая зарплата 12 миллионов евро Трансферный статус Свободный агент Официальная подпись Пока не поставлена

Президент «Бешикташа» внес ясность в ситуацию

25 июля президент «Бешикташа» Сердал Адали сообщил, что переговоры продолжаются и клуб представил окончательное официальное предложение стороне футболиста.

«Теперь решение за стороной игрока».

Адали подчеркнул, что от Салаха и его представителей в скором времени ожидается конкретный ответ. Следовательно, несмотря на существенное сближение по личным условиям, трансфер пока нельзя назвать официально завершенным.

Почему переговоры затянулись?

Сообщалось, что Салах изначально положительно отнесся к переходу в «Бешикташ». Однако после появления новостей о завершении трансфера финансовые требования представителей футболиста возросли, что создало серьезное препятствие на переговорах.

Сердал Адали заявил, что размер комиссионных, запрошенных агентом игрока, достиг примерно 35 процентов, и клуб не принял такие условия. Позже стороны вернулись за стол переговоров, и «Бешикташ» отправил свое финальное предложение.

В связи с этим ситуация за несколько дней менялась трижды:

первоначальное согласие Салаха на трансфер;

осложнение переговоров из-за требований агента;

отправка окончательного предложения со стороны «Бешикташа».

Великая эпоха Салаха в «Ливерпуле» подошла к концу

«Ливерпуль» в марте официально объявил, что Салах покинет клуб по окончании сезона-2025/26. Египетский нападающий провел в английской команде девять лет и стал одним из величайших игроков в истории клуба.

В составе «Ливерпуля» он забил 257 голов в 441 матче. Салах выиграл с командой два титула Премьер-лиги, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и ряд внутренних трофеев.

Приход футболиста такого уровня в чемпионат Турции станет грандиозным событием для «Бешикташа» не только в спортивном плане, но также с точки зрения коммерции и имиджа.

Три возможных исхода трансфера

В текущей ситуации существует три сценария:

Салах принимает финальное предложение, и «Бешикташ» официально объявляет о трансфере. Стороны еще раз обсуждают отдельные финансовые условия. Футболист отклоняет предложение и выбирает вариант в Саудовской Аравии или другом чемпионате.

Ходят серьезные слухи о том, что Салах дал согласие на переезд в Турцию. Но пока контракт не подписан, называть его игроком «Бешикташа» рано. Устная договоренность на трансферном рынке — еще не замужество, пока это только сватовство.

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