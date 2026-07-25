Geely Monjaro установил исторический рекорд: продажи кроссовера превысили 1 миллион единиц

·15·Авто
Geely Monjaro установил исторический рекорд: продажи кроссовера превысили 1 миллион единиц

Китайский автоконцерн Geely объявил о новом рекорде для одного из своих самых популярных кроссоверов — Geely Monjaro (на рынке Китая известен как Ксингюе Л). По данным компании, общие мировые продажи этой модели превысили отметку в 1 миллион экземпляров. Этот результат является абсолютным рекордом для сегмента премиальных бензиновых СУВ китайского производства. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Юбилейный миллионный автомобиль сошел с конвейера высокотехнологичного завода Geely «Блак Лигхт Факторй» в Сиане. В связи с этим производитель организовал торжественную церемонию. Стоит отметить, что модель Monjaro пользуется высоким спросом не только на внутреннем рынке Китая, но и в странах СНГ, в частности, на автомобильном рынке Узбекистана.

Сочетание качества и технологий

Главными факторами успеха Geely Monjaro стали его современный дизайн и создание на базе технологий Volvo. Как пишет издание иксбт.ком, производитель не уточнил, какие именно модификации (бензиновые или гибридные) внесли наибольший вклад в достижение 1-миллионного показателя. Тем не менее, в настоящее время на рынке активно продаются различные вариации модели, включая экономичные гибридные версии.

Одной из самых актуальных модификаций модели на сегодняшний день является Geely Ксингюе Л HEV Жикинг. Автомобиль оснащен самозаряжающейся гибридной системой на базе 1,5-литрового турбомотора. На китайском рынке стартовая цена этой гибридной версии составляет около 145 700 юаней (примерно 21,5 тыс. долларов США).

Позиции на рынке Узбекистана

На авторынке Узбекистана Geely Monjaro также занимает лидирующие позиции в своем сегменте. Поступающая через официальных дилеров и частных импортеров модель завоевала доверие местных водителей благодаря просторному салону, высоким стандартам безопасности и интерьеру из премиальных материалов. Преодоление миллионного рубежа в очередной доказало глобальную конкурентоспособность бренда.

По мнению экспертов, успех Geely Monjaro показывает, что китайский автопром способен на равных конкурировать с европейскими и японскими гигантами и в сегменте традиционных бензиновых двигателей. Несмотря на популяризацию электромобилей, качественные СУВ, такие как Monjaro, судя по всему, останутся востребованными еще долгое время.

GeelyMonjaroАвтоРекордКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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