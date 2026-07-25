Гонка искусственного интеллекта выше экологии: компания Meta покинула альянс РЭ100

·38·Технологии
Гонка искусственного интеллекта выше экологии: компания Meta покинула альянс РЭ100

Корпорация Meta, являющаяся одним из мировых технологических гигантов, вышла из международного климатического альянса РЭ100 после 10 лет партнерства. Это решение связано с планами компании по созданию огромных центров обработки данных для развития систем искусственного интеллекта (AI) и обеспечению их энергией за счет традиционных газовых электростанций. Данная ситуация вновь вынесла на повестку дня конфликт между технологическим прогрессом и экологической устойчивостью. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Инициатива РЭ100, основанная организацией Климате Груп, требует от своих членов получать 100 процентов потребляемой электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Однако проект Meta по строительству крупного АИ-дата-центра под названием Хйперион в штате Луизиана стоимостью более 200 миллиардов долларов шел вразрез с этими требованиями. В рамках проекта предусмотрено строительство 10 газовых электростанций для питания комплекса.

Энергодефицит и газовые проекты

По данным иксбт.ком, только для проекта Хйперион компания Meta требует более 7 ГВ мощности. Кроме того, компания подписала соглашение о строительстве отдельной газовой электростанции мощностью 200 МВ в штате Огайо. Подчеркивается, что покрыть столь огромные энергетические потребности исключительно за счет солнечных или ветряных станций в текущих технологических условиях очень сложно и дорого.

Представители Meta утверждают, что с 2021 года ведут свою деятельность полностью за счет зеленой энергии. Для этого компания использует специальные экологические сертификаты. Согласно этой системе, компания финансирует производство возобновляемой энергии в других регионах в объемах, равных количеству потребленной ею традиционной энергии. Однако специалисты Климате Груп сообщили, что из-за масштабов новых газовых проектов компания больше не соответствует критериям РЭ100.

По мнению аналитиков, вычислительные мощности, необходимые для обучения и использования моделей искусственного интеллекта, растут в геометрической прогрессии. Это заставляет не только Meta, но и других ИТ-гигантов, таких как Google и Microsoft, пересматривать свои экологические обещания. Возобновляемые источники энергии пока не могут полностью гарантировать стабильную и бесперебойную работу АИ-инфраструктуры.

В настоящее время Meta заявляет, что продолжит покрывать все свое энергопотребление за счет сертификатов. Но специалисты подвергли этот подход критике. Покупка сертификатов не меняет источник питания конкретного объекта, а является лишь механизмом финансовой компенсации. А непосредственное строительство газовых станций, несомненно, увеличит объем выбросов углекислого газа в атмосферу.

Это событие является важным сигналом и для таких стран, как Узбекистан, параллельно развивающих цифровую экономику и зеленую энергетику. Поиск стабильных источников энергии для крупных дата-центров, которые будут создаваться в нашей стране в будущем, станет стратегической задачей. Как показывает пример Meta, даже самые богатые корпорации при выборе между технологическим превосходством и экологической чистотой часто предпочитают первое.

MetaИскусственный ИнтеллектЭкологияRE100Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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