В немецком футболе начинается новая эра. Новость о том, что легендарный тренер Юрген Клопп официально назначен главным тренером национальной сборной страны, вызвала небывалую эйфорию по всей Германии. Со специалистом, который сменил Юлиана Нагельсмана, подписан контракт до 2030 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

По мнению бывшего полузащитника Ливерпуля и сборной Германии Дитмара Хаманна, само появление Клоппа в команде и его харизма способны полностью изменить унылые настроения в немецком футболе. Как сообщает издание Goal.com, Клопп приступает к руководству своей четвертой командой/клубом в карьере. До этого он успешно работал в Майнце, Боруссии Дортмунд и Ливерпуле.

Духовное возрождение и новые надежды

В интервью Sky Sport Хаманн подчеркнул, что выступление Клоппа на пресс-конференции вызвало у болельщиков большую уверенность. После победы на чемпионате мира 2014 года сборная Германии потеряла стабильность и потерпела череду неудач. «Само его появление в структуре ДФБ (Футбольного союза Германии) вернуло тот энтузиазм, который так был нужен стране», — говорит Хаманн.

Тем не менее, на международной арене Юргена Клоппа ждут специфические трудности. В отличие от клубного футбола, в сборной тренер не может полагаться на трансферный рынок. По словам Хаманна, Германия в настоящее время играет намного ниже своего потенциала, и главной задачей Клоппа станет воссоздание в команде сплоченности и духа победителей.

Тактические проблемы и «ахиллесова пята»

Тот факт, что сборная Германии не смогла выйти из группы на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов, показал кризис немецкого футбола. Для преодоления этого кризиса Клопп должен в первую очередь устранить тактические пробелы в составе. В частности, первоочередной задачей видится восстановление баланса в центре поля.

Согласно анализу Хаманна, матчи выигрываются или проигрываются именно в центре поля. «У нас достаточно талантливых игроков в атаке и на флангах. Но поиск пары центральных полузащитников — это наша ахиллесова пята, которая длится уже годы. Юрген должен настроить именно эту «моторную» часть», — добавил бывший футболист.

Юрген Клопп, в свою очередь, выразил жесткую позицию относительно отношений с прессой. Он дал понять, что готов покинуть свой пост, если столкнется с необоснованным давлением и излишней критикой со стороны СМИ. Специалист, дважды признанный ФИФА лучшим тренером мира, теперь будет готовить немецкий футбол к чемпионату мира 2026 года и чемпионату Европы 2028 года.