Устали от искусственного интеллекта: библиотекари учат отключать АИ-системы

Хотя в мире современных технологий искусственный интеллект (AI) стремительно набирает популярность, далеко не все пользователи встречают это новшество с восторгом. Напротив, принудительное внедрение АИ-функций в устройства со стороны крупных технологических компаний вызывает протест у многих людей. В связи с этим в библиотеках США набирает популярность проведение специальных семинаров по избежанию искусственного интеллекта и его полному отключению на устройствах. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Занятия под названием «Авоидинг AI» (Избегая AI), организованные библиотекарем из Южной Филадельфии Чарли Бейли (Чарлие Баилей), вызвали неожиданно большой интерес. В интервью изданию TechCrunch Бейли отметил, что люди устали от инструментов, о которых они не просили и которые навязываются в их повседневную жизнь. На его занятиях взрослые учатся блокировать такие системы, как Apple Intelligence и Gemini от Google, на своих смартфонах.

По словам библиотекаря, подобные занятия являются частью цифровой грамотности и служат для того, чтобы вернуть пользователям контроль над своими технологическими выборами. Во многих современных устройствах АИ-функции спроектированы так, что отказ от них стал для обычного пользователя технически довольно сложным процессом.

Протест против принудительных инноваций

Как рассказала одна из основательниц этого движения, библиотекарь из штата Мэн Ханна Сайрус (Ханнах Кйрус), люди часто обращаются с простыми вопросами: «Почему эта система пытается написать электронное письмо за меня?» или «Почему она делает краткую выжимку из письма, состоящего всего из одного предложения, которое я и сам могу прочитать?». Пользователи недовольны вмешательством искусственного интеллекта в их личные данные и повседневные рабочие процессы.

Госпожа Сайрус отметила, что если раньше на занятия по компьютерной грамотности приходили считанные люди, то регистрацию на семинары по отключению AI пришлось завершить досрочно. Спрос оказался настолько высоким, что занятия транслировались в прямом эфире и через платформу Zoom. Это показывает наличие в обществе своеобразного сопротивления политике «AI везде» таких гигантов, как Apple, Google и Microsoft.

В ходе семинаров участникам оказывается помощь по следующим основным направлениям:

Блокировка АИ-чат-ботов на смартфонах и компьютерах;

Отключение функций автоматического написания текста в почтовых сервисах;

Скрытие сгенерированных искусственным интеллектом сводок в поисковых системах;

Запрет на использование личных данных для обучения АИ-моделей.

По мнению библиотекарей, технологический прогресс должен оставлять пользователю право выбора. В настоящее время десятки специалистов по всему миру обращаются к Ханне Сайрус с просьбой предоставить учебные материалы по этим семинарам. Эта тенденция в будущем может заставить технологические компании уделять больше внимания воле пользователей при внедрении своих продуктов.