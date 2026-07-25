Устали от искусственного интеллекта: библиотекари учат отключать АИ-системы

·38·Технологии
Устали от искусственного интеллекта: библиотекари учат отключать АИ-системы

Хотя в мире современных технологий искусственный интеллект (AI) стремительно набирает популярность, далеко не все пользователи встречают это новшество с восторгом. Напротив, принудительное внедрение АИ-функций в устройства со стороны крупных технологических компаний вызывает протест у многих людей. В связи с этим в библиотеках США набирает популярность проведение специальных семинаров по избежанию искусственного интеллекта и его полному отключению на устройствах. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Занятия под названием «Авоидинг AI» (Избегая AI), организованные библиотекарем из Южной Филадельфии Чарли Бейли (Чарлие Баилей), вызвали неожиданно большой интерес. В интервью изданию TechCrunch Бейли отметил, что люди устали от инструментов, о которых они не просили и которые навязываются в их повседневную жизнь. На его занятиях взрослые учатся блокировать такие системы, как Apple Intelligence и Gemini от Google, на своих смартфонах.

По словам библиотекаря, подобные занятия являются частью цифровой грамотности и служат для того, чтобы вернуть пользователям контроль над своими технологическими выборами. Во многих современных устройствах АИ-функции спроектированы так, что отказ от них стал для обычного пользователя технически довольно сложным процессом.

Протест против принудительных инноваций

Как рассказала одна из основательниц этого движения, библиотекарь из штата Мэн Ханна Сайрус (Ханнах Кйрус), люди часто обращаются с простыми вопросами: «Почему эта система пытается написать электронное письмо за меня?» или «Почему она делает краткую выжимку из письма, состоящего всего из одного предложения, которое я и сам могу прочитать?». Пользователи недовольны вмешательством искусственного интеллекта в их личные данные и повседневные рабочие процессы.

Госпожа Сайрус отметила, что если раньше на занятия по компьютерной грамотности приходили считанные люди, то регистрацию на семинары по отключению AI пришлось завершить досрочно. Спрос оказался настолько высоким, что занятия транслировались в прямом эфире и через платформу Zoom. Это показывает наличие в обществе своеобразного сопротивления политике «AI везде» таких гигантов, как Apple, Google и Microsoft.

В ходе семинаров участникам оказывается помощь по следующим основным направлениям:

  • Блокировка АИ-чат-ботов на смартфонах и компьютерах;
  • Отключение функций автоматического написания текста в почтовых сервисах;
  • Скрытие сгенерированных искусственным интеллектом сводок в поисковых системах;
  • Запрет на использование личных данных для обучения АИ-моделей.
По мнению библиотекарей, технологический прогресс должен оставлять пользователю право выбора. В настоящее время десятки специалистов по всему миру обращаются к Ханне Сайрус с просьбой предоставить учебные материалы по этим семинарам. Эта тенденция в будущем может заставить технологические компании уделять больше внимания воле пользователей при внедрении своих продуктов.

Искусственный ИнтеллектAppleGoogleТехнологииЦифровая Грамотность
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Цены на GeForce RTX 5060 начали резко расти: рост на 16% на китайском рынкеЦены на GeForce RTX 5060 начали резко расти: рост на 16% на китайском рынкеСегодня, 22:59SpaceX на пороге исторического поворота: планируется поймать корабль Starship в воздухеSpaceX на пороге исторического поворота: планируется поймать корабль Starship в воздухеСегодня, 22:30Платформа Kalshi потребовала от Netflix удалить трейлер нового документального фильмаПлатформа Kalshi потребовала от Netflix удалить трейлер нового документального фильмаСегодня, 21:56Гонка искусственного интеллекта выше экологии: компания Meta покинула альянс РЭ100Гонка искусственного интеллекта выше экологии: компания Meta покинула альянс РЭ100Сегодня, 21:21Европа выделила 65 миллионов евро на создание первого лунохода МАГПИЭ для изучения ЛуныЕвропа выделила 65 миллионов евро на создание первого лунохода МАГПИЭ для изучения ЛуныСегодня, 20:59Шаг к искусственному солнцу: в США разрешили испытания термоядерного реактора ТексатронШаг к искусственному солнцу: в США разрешили испытания термоядерного реактора ТексатронСегодня, 20:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне