Платформа Kalshi потребовала от Netflix удалить трейлер нового документального фильма

Популярная платформа Kalshi, работающая в сфере рынков предсказаний (предиктион маркетс), выразила официальный протест стриминговому гиганту Netflix. В своем юридическом требовании компания попросила немедленно удалить трейлер документального фильма "Инстадокс: Те Предиктион Гамес", подготовленного Netflix. Представители Kalshi заявляют, что данный видеоматериал носит клеветнический характер, так как в нем отражены фальсифицированные документы и вводящая в заблуждение информация. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Фильм "Те Предиктион Гамес" посвящен развитию рынка предсказаний и жизни ключевых игроков этой сферы. По данным Netflix, в этот проект вошли эксклюзивные интервью с руководителем Polymarket Шейном Копланом и генеральным директором Kalshi Тареком Мансуром. Однако в трейлере, ставшем причиной спора, показана одна из вечеринок в Лас-Вегасе, где молодые люди хвастаются тем, что заработали миллионы долларов на чемпионате мира по футболу.

Фальшивые ставки и юридические конфликты

В одном из кадров трейлера гость демонстрирует на своем телефоне ставку в размере 5000 долларов, сделанную через приложение Kalshi. Проблема заключается в том, что в настоящее время по решению суда платформе Kalshi запрещено работать в штате Невада (где расположен Лас-Вегас). Компания называет этот кадр "фальсифицированным", так как он создает у пользователей ложное впечатление о том, что Kalshi якобы обходит закон и предоставляет услуги в запрещенном регионе.

В своем письме Kalshi доказала, что показанный скриншот на самом деле был сделан 16 мая 2025 года, то есть задолго до вступления запрета в силу. Однако Netflix посредством монтажа преподнес это событие так, будто оно произошло в июле 2026 года. Это расценивается как вводящая в заблуждение ситуация, способная нанести ущерб репутации компании среди миллионов подписчиков платформы.

Как сообщает издание Те Холлйвуд Репортер, представители Netflix утверждают, что ни один кадр в документальном фильме не был сфальсифицирован. Пресс-секретарь стримингового сервиса подтвердил, что кадры были сняты 17 июля 2026 года на мероприятии чемпионата мира Винибле в Лас-Вегасе. По их мнению, скриншот, добровольно показанный трейдером, и вопросы, связанные с его датой, — это дело исключительно между пользователем и приложением.

Конкуренция между платформами и безопасность

Этот конфликт происходит в то время, когда рынок предсказаний находится под жестким контролем в США. Такие платформы, как Kalshi и Polymarket, позволяют делать ставки на политические события, спортивные состязания и экономические показатели. На фоне популяризации подобных услуг органы регулирования пытаются ограничить их деятельность.

Представители Kalshi заявили, что связывались с сотрудниками Netflix и достигли договоренности об удалении данного кадра из финальной версии фильма. Тем не менее, в трейлере, который транслируется на главной странице приложения Netflix, этот спорный эпизод все еще присутствует. Компания считает это необъяснимым отказом и заявила о готовности защищать свои права через суд.