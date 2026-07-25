В Ташкенте на остановке обнаружили мертвым 32-летнего мужчины

В Ташкенте на территории остановки общественного транспорта было обнаружено тело 32-летнего мужчины. Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, инцидент произошел 25 июля около 15:00 в Юнусабадском районе. Гражданин М.М., 1994 года рождения, был найден мертвым.

В заключении предварительной судебно-медицинской экспертизы отмечается, что причиной смерти стала механическая асфиксия, вызванная сдавлением области шеи. Других внешних телесных повреждений на теле умершего обнаружено не было.

По данному факту проведены необходимые процессуальные действия, допрошены близкие погибшего. Согласно предварительным данным, у него были кредитные обязательства перед банком.

В настоящее время прокуратура Юнусабадского района продолжает доследственную проверку по данному инциденту.