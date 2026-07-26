Реал Мадрид совершает прорыв на трансферном рынке: стали известны планы клуба

Мадридский клуб «Реал Мадрид» продолжает активную работу по радикальному обновлению и усилению своего состава в текущее летнее трансферное окно. На фоне трансферных слухов и шумихи в испанской прессе, которую называют «Сумериана», «королевский клуб» находится на пороге завершения ряда важных сделок. Этот процесс подразумевает не только привлечение новых игроков, но и избавление от балласта в составе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации спортивного издания, клуб уже согласовал трансфер Марка Кукурельи. Также переход таких талантливых футболистов, как Усман Диоманде и Родри, рассматривается как практически решенный вопрос. Эти приобретения вызвали большой интерес и оптимизм среди болельщиков команды, подняв ожидания перед новым сезоном на высокий уровень.

Стратегия балансировки состава

На данном этапе важнейшей задачей руководства «Реал Мадрида» является сохранение баланса трансферов. Помимо покупки новых игроков, руководство клуба стремится обеспечить финансовую стабильность за счет продажи футболистов, не входящих в планы команды. Эта стратегия считается крайне важной для сохранения авторитета клуба на трансферном рынке и получения преимущества в переговорах.

В настоящее время в каждой линии команды есть вопросы, требующие решения. Особенно приоритетной задачей остается усиление центра защиты. Для подписания контракта с новым центральным защитником и полузащитником клубу прежде всего необходимо пересмотреть имеющиеся ресурсы.

Футболисты, ожидаемые к уходу

Цепочка изменений в составе в первую очередь связана с молодым защитником Раулем Асенсио. Его уход из команды позволит освободить место для новых защитников. Также Альваро Каррерас является одним из футболистов, попавших в трансферный список.

Рауль Асенсио — основной кандидат на уход для прихода нового защитника;

Альваро Каррерас — проявляется серьезный интерес со стороны клубов Английской Премьер-лиги;

Ротации в линии полузащиты.

Интерес к Альваро Каррерасу со стороны ряда команд Английской Премьер-лиги показывает, что сам футболист готов продолжить карьеру в другом клубе. Это позволит мадридскому клубу совершить выгодную сделку и еще больше оптимизировать состав.

Учитывая, что трансферное окно открыто до 1 сентября, болельщиков «Реал Мадрида» ждет еще много неожиданных новостей. Цель клуба — не только собрать звездный состав, но и сформировать здоровую конкуренцию на каждой позиции. Это станет ключевым фактором в борьбе за победу во всех турнирах, включая Лигу чемпионов, в предстоящем сезоне.