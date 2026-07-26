Мохамед Салах близок к переезду в Турцию: Бешикташ предложил звездный оклад

·85·Спорт
Мохамед Салах близок к переезду в Турцию: Бешикташ предложил звездный оклад

Живая легенда Ливерпуля Мохамед Салах может совершить крутой поворот в карьере и отправиться в Турецкую Суперлигу. В то время как контракт египетского нападающего с мерсисайдским клубом подходит к концу, стамбульский Бешикташ добился серьезного прогресса в переговорах о подписании игрока. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации издания Фотомас, турецкий гранд подготовил для Салаха очень привлекательное финансовое предложение. Руководство Бешикташа выразило готовность платить 32-летнему форварду зарплату в размере 12,5 миллиона евро в год. Это может стать одним из самых высоких окладов в истории чемпионата Турции.

Решающий поворот в переговорах

Сообщается, что на последней встрече между боссами Бешикташа и агентом футболиста Рами Аббасом стороны нашли общий язык. Диалог, ранее приостановленный из-за финансовых запросов, теперь вышел на финальную стадию. Утверждается, что проблемы, связанные с агентскими комиссионными, также были успешно решены.

Президент Бешикташа Сердал Адали лично взял под контроль этот трансфер. Глава клуба в интервью СМИ раскрыл детали переговоров: «Мы уже долгое время поддерживаем связь с Мохамедом Салахом и его представителями. Изучив все требования игрока, мы отправили наше последнее официальное предложение. Теперь очередь принимать решение за самим футболистом».

Руководство клуба считает этот трансфер приоритетной задачей не только с точки зрения спортивных результатов, но и в плане маркетинга. В ходе переговоров подробно обсуждались тактическая схема команды и участие Салаха в коммерческих проектах клуба. Инфраструктура Бешикташа полностью подготовлена к приему звезды такого уровня.

Для фанатов Ливерпуля эта новость может стать неожиданной, однако вероятность того, что Мохамед Салах покинет команду в статусе свободного агента, растет с каждым днем. Если этот трансфер состоится, он станет самым громким событием в турецком футболе за последние годы. Приезд египетской звезды несомненно выведет престиж Суперлиги и привлекательность трансляций на новый уровень.

Мохамед СалахБешикташЛиверпульТрансферТурецкая Суперлига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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