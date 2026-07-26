Эрлинг Холанд в будущем может перейти в Реал Мадрид: Прогноз бывшего одноклубника

·59·Спорт
Эрлинг Холанд в будущем может перейти в Реал Мадрид: Прогноз бывшего одноклубника

Голевая машина Манчестер Сити Эрлинг Холанд в будущем, как ожидается, переедет в столицу Испании и наденет футболку Реал Мадрид. Об этом в интервью СМИ заявил бывший одноклубник футболиста по клубу Молде Магнус Вольфф Эйкрем. По его мнению, привлекательность и авторитет мадридского клуба всё же станут решающим фактором для норвежского нападающего. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Хотя Эрлинг Холанд сейчас находится в своей лучшей спортивной форме в Английской Премьер-лиге, с открытием трансферного окна его имя постоянно связывают с «королевским клубом». По данным издания Goal.com, Эйкрем не только верит в переход нападающего в Мадрид, но и считает это неизбежной реальностью.

«Я полностью уверен, что этот трансфер состоится. Реал Мадрид обладает таким мировым влиянием, что отказать ему сложно. Хотя сейчас он выступает за такой великий клуб, как Манчестер Сити, в Мадриде он может покорить еще более высокие вершины», — говорит Эйкрем в интервью изданию Диарио АС.

Конкуренция в звездном составе и адаптация

В настоящее время состав Реал Мадрид переполнен звездами атакующего уровня мирового масштаба, такими как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем. Многие специалисты опасаются, что добавление еще одной суперзвезды в такой состав может нарушить баланс внутри команды. Однако Эйкрем подчеркивает, что характер Эрлинга Холанда позволяет ему адаптироваться к любому звездному коллективу.

По словам бывшего одноклубника, Эрлинга Холанда никогда не создает проблем на поле и в раздевалке. Его описывают как скромного, трудолюбивого игрока, ставящего командные интересы выше личных амбиций. Это послужит тому, что он быстро найдет свое место и в Мадриде.

«Там играют лучшие футболисты мира, и Эрлин — один из них. Я уверен, что он будет забивать много голов, завоюет любовь болельщиков и получит удовольствие от игры в окружении таких же мастеровитых звезд. Никаких проблем с эго с его стороны не возникнет», — добавил Магнус Вольфф Эйкрем.

Хотя действующий контракт Эрлинга Холанда с Манчестер Сити и его успехи в Англии пока удерживают его на Этихад Стэдиум, шаг в сторону Мадрида остается лишь вопросом времени. Испанский гранд всегда ставил своей целью собрать в своем составе сильнейших футболистов, и Холанд может стать финальным пазлом этого проекта.

Реал МадридМанчестер СитиЭрлинг ХоландТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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