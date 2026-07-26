Арда Гюлер высказался о Жозе Моуринью: «Это — большая возможность»

В то время как в «Реале» под руководством Жозе Моуринью начинается новая эра, Арда Гюлер поделился своими первыми впечатлениями. Турецкий полузащитник назвал португальского специалиста «легендой», но в его словах, помимо восхищения, содержится и важный сигнал: чтобы завоевать место в составе в новом сезоне, нужно быстро усваивать каждое требование.

«Работать с Моуринью — прекрасная возможность»

Арда Гюлер дал интервью РМ Плай после своих первых тренировок на предсезонном сборе. Он выразил удовлетворение от работы с новым главным тренером и его штабом.

«Работать с такой легендой, как Моуринью — большая возможность для меня. Он и его штаб всё очень четко объясняют. Вне поля они тоже очень искренние люди».

Гюлер подчеркнул, что тренерский штаб понятно доносит до футболистов то, чего от них ждут. А это имеет важное значение для более быстрой адаптации к новой тактической системе.

В чем заключается главная задача на данный момент?

Турецкий футболист отметил, что предсезонная подготовка в первую очередь направлена на восстановление физической формы. Однако он также подчеркнул, что выполнять одни лишь нагрузки недостаточно.

«В этот период самое главное — работать над физическим состоянием. В то же время нужно слушать и изучать то, что требует от нас Моуринью».

Эти слова показывают, что конкуренция в «Реале» теперь решается не только техническим мастерством. Игрокам необходимо также быстро адаптироваться к тактическим указаниям, требованиям дисциплины и темпу игры нового тренера.

Гюлер начал сбор позже остальных

Предсезонная подготовка «Реала» началась 13 июля. Однако Гюлер, принимавший участие в ЧМ-2026, после отдыха вернулся в расположение команды 20 июля.

Он прошел медосмотр и в тот же день принял участие в первых тренировках под руководством Моуринью. По этой причине одной из важнейших задач для футболиста сейчас является догнать остальных партнеров по команде по уровню физической готовности.

Чего Моуринью может ожидать от Гюлера?

Арда Гюлер отличается умением обращаться с мячом, выполнять последнюю передачу и наносить удары из-за пределов штрафной площади. Но в системе Моуринью сам по себе талант не означает гарантированного места в основном составе.

Турецкому полузащитнику в новом сезоне придется:

активно возвращаться в оборону;

участвовать в прессинге после потери мяча;

сохранять тактическую дисциплину;

уметь играть на нескольких атакующих позициях.

Сообщается, что в первых закрытых предсезонных матчах Моуринью опробовал схему 4-2-3-1. В такой расстановке Гюлер может действовать как центральный атакующий полузащитник или на правом фланге. Но это еще не официальное и неизменное тактическое решение.

«Хочу выиграть всё»

Для Гюлера это будет четвертый сезон в «Реале». Футболист подчеркнул, что за время, проведенное в Мадриде, он многому научился, но его энтузиазм с первого дня не изменился.

«Я многому научился и вырос, но мое стремление никогда не менялось. Я хочу, как и с первого дня, выиграть всё и порадовать мадридских болельщиков».

Это заявление означает, что Гюлер рассматривает эпоху нового тренера как возможность еще больше укрепить свои позиции.

Второе возвращение Моуринью в Мадрид

11 июня «Реал» официально объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером. С португальским специалистом подписан контракт до 30 июня 2029 года, и он приступил к работе 13 июля.

Моуринью уже возглавлял мадридцев в 2010–2013 годах. В тот период команда выиграла чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

Для Гюлера приближается решающий сезон

В таланте Арды Гюлера нет сомнений, но каждый сезон в «Реале» — это новое испытание. Теперь он должен не только показать свое мастерство, но и доказать, что способен адаптироваться к жестким требованиям и тактической системе Моуринью.

Первое впечатление положительное: футболист готов слушать тренера, учиться и прибавлять физически. Но реальный ответ станет известен с началом сезона — станет ли Гюлер ключевой фигурой в команде Моуринью или жесткая конкуренция в составе снова заставит его ждать?