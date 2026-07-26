Гуськов после вчерашнего боя: «Капитан Узбекистана не сдается»

Богдан Гуськов в одном из крупнейших боев своей карьеры уступил бывшему чемпиону UFC Магомеду Анкалаеву. Но вскоре после поражения в Абу-Даби представитель Узбекистана обратился к своим болельщикам с коротким, но твердым заявлением.

«Капитан Узбекистана не сдается»

Гуськов принял результат боя в социальных сетях без оправданий и долгих комментариев. Он подчеркнул, что, несмотря на поражение, еще вернется в октагон.

«Друзья, всем привет. Сегодня все сложилось так. Но скажу одно точно — “Капитан Узбекистана” не сдается. Еще увидимся».

Эти слова бойца показали, что даже после проигрыща он не отступит от своей цели. В обращении Гуськова не уточнялись ни следующий соперник, ни дата возвращения в октагон.

Анкалаев завершил бой в финальном раунде

Турнир UFC Фигхт Нигхт прошел 25 июля на «Этихад Арене» в Абу-Даби. В главном бою вечера в полутяжелом весе Гуськов вышел в октагон против лидера рейтинга и бывшего чемпиона Магомеда Анкалаева.

В пятом раунде Анкалаев перевел соперника в партер и провел серию ударов. Судья остановил поединок на отметке 2 минуты 41 секунда и объявил о победе российского бойца техническим нокаутом.

Гуськов принял большой бой на коротком уведомлении

Узбекский спортсмен изначально не должен был драться с Анкалаевым на этом турнире. Когда запланированный соперник экс-чемпиона Халил Раунтри выбыл из-за травмы, Гуськов занял его место.

Он принял предложение всего за две недели до боя. Таким образом, Гуськов впервые выступил в главном бою турнира UFC и провел пятираундовый поединок против первого номера дивизиона. Перед боем UFC представил его как самого высокорейтингового представителя Узбекистана.

Короткая подготовка, пятираундовый формат и бывший чемпион — Гуськов за один вечер столкнулся с одним из самых тяжелых испытаний в своей карьере.

Победная серия прервана

После поражения от Анкалаева рекорд Богдана Гуськова в профессиональном ММА составляет 18 побед, 4 поражения и 1 ничью. Его статистика в UFC теперь насчитывает 4 победы, 2 поражения и 1 ничью.

Все 18 профессиональных побед Гуськова были досрочными:

15 нокаутов;

3 болевых или удушающих приема;

13 побед в первом раунде.

Эти цифры по-прежнему делают его одним из самых опасных фишеров в полутяжелом весе.

Что ждет Гуськова дальше?

Бой с Анкалаевым замедлил стремительное продвижение Гуськова в чемпионской гонке. Тем не менее, то, что он продержался до пятого раунда против первого номера дивизиона в поединке, принятом на коротком уведомлении, возможно, не сведет на нет его позиции в рейтинге.

Его следующий соперник пока неизвестен. Самый логичный сценарий — возвращение Гуськова в октагон против кого-то из близких по рейтингу бойцов и попытка снова выйти на победную тропу.

В Абу-Даби победы достичь не удалось, но послание Гуськова очевидно: эта история еще не закончена. Короткие слова «Еще увидимся» теперь стали обещанием до его следующего боя.