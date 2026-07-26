Гуськов после вчерашнего боя: «Капитан Узбекистана не сдается»

·87·Спорт
Гуськов после вчерашнего боя: «Капитан Узбекистана не сдается»

Богдан Гуськов в одном из крупнейших боев своей карьеры уступил бывшему чемпиону UFC Магомеду Анкалаеву. Но вскоре после поражения в Абу-Даби представитель Узбекистана обратился к своим болельщикам с коротким, но твердым заявлением.

«Капитан Узбекистана не сдается»

Гуськов принял результат боя в социальных сетях без оправданий и долгих комментариев. Он подчеркнул, что, несмотря на поражение, еще вернется в октагон.

«Друзья, всем привет. Сегодня все сложилось так. Но скажу одно точно — “Капитан Узбекистана” не сдается. Еще увидимся».

Эти слова бойца показали, что даже после проигрыща он не отступит от своей цели. В обращении Гуськова не уточнялись ни следующий соперник, ни дата возвращения в октагон.

Анкалаев завершил бой в финальном раунде

Турнир UFC Фигхт Нигхт прошел 25 июля на «Этихад Арене» в Абу-Даби. В главном бою вечера в полутяжелом весе Гуськов вышел в октагон против лидера рейтинга и бывшего чемпиона Магомеда Анкалаева.

В пятом раунде Анкалаев перевел соперника в партер и провел серию ударов. Судья остановил поединок на отметке 2 минуты 41 секунда и объявил о победе российского бойца техническим нокаутом.

Гуськов принял большой бой на коротком уведомлении

Узбекский спортсмен изначально не должен был драться с Анкалаевым на этом турнире. Когда запланированный соперник экс-чемпиона Халил Раунтри выбыл из-за травмы, Гуськов занял его место.

Он принял предложение всего за две недели до боя. Таким образом, Гуськов впервые выступил в главном бою турнира UFC и провел пятираундовый поединок против первого номера дивизиона. Перед боем UFC представил его как самого высокорейтингового представителя Узбекистана.

Короткая подготовка, пятираундовый формат и бывший чемпион — Гуськов за один вечер столкнулся с одним из самых тяжелых испытаний в своей карьере.

Победная серия прервана

После поражения от Анкалаева рекорд Богдана Гуськова в профессиональном ММА составляет 18 побед, 4 поражения и 1 ничью. Его статистика в UFC теперь насчитывает 4 победы, 2 поражения и 1 ничью.

Все 18 профессиональных побед Гуськова были досрочными:

  • 15 нокаутов;

  • 3 болевых или удушающих приема;

  • 13 побед в первом раунде.

Эти цифры по-прежнему делают его одним из самых опасных фишеров в полутяжелом весе.

Что ждет Гуськова дальше?

Бой с Анкалаевым замедлил стремительное продвижение Гуськова в чемпионской гонке. Тем не менее, то, что он продержался до пятого раунда против первого номера дивизиона в поединке, принятом на коротком уведомлении, возможно, не сведет на нет его позиции в рейтинге.

Его следующий соперник пока неизвестен. Самый логичный сценарий — возвращение Гуськова в октагон против кого-то из близких по рейтингу бойцов и попытка снова выйти на победную тропу.

В Абу-Даби победы достичь не удалось, но послание Гуськова очевидно: эта история еще не закончена. Короткие слова «Еще увидимся» теперь стали обещанием до его следующего боя.

Богдан ГусковМагомед АнкалаевУзбекистанАбу-ДабиUFC
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лионель Месси преподнес дорогие подарки игрокам сборной АргентиныЛионель Месси преподнес дорогие подарки игрокам сборной АргентиныСегодня, 01:59Криштиану Роналду и Тьерри Анри сыграют в сериале о британском футболеКриштиану Роналду и Тьерри Анри сыграют в сериале о британском футболеСегодня, 01:54Реал Мадрид договорился о трансфере Яна ДиомандеРеал Мадрид договорился о трансфере Яна ДиомандеСегодня, 01:14Федерико Кьеза подтвердил, что останется в Ливерпуле: Итальянская звезда поставил точку в трансферных слухахФедерико Кьеза подтвердил, что останется в Ливерпуле: Итальянская звезда поставил точку в трансферных слухахВчера, 23:34Трансфер Гранита Джаки закрыт: Сандерленд не отпустит капитана в ЧелсиТрансфер Гранита Джаки закрыт: Сандерленд не отпустит капитана в ЧелсиВчера, 23:30Хамдамов решил исход дерби: «Пахтакор» приблизился к лидеруХамдамов решил исход дерби: «Пахтакор» приблизился к лидеруВчера, 22:37
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Капитан Конго рассказал, как нашел слабые места Узбекистана
Капитан Конго рассказал, как нашел слабые места Узбекистана