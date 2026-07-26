7:0 и чемпионство: Девушки из Узбекистана покорили КАФА

·68·Спорт
7:0 и чемпионство: Девушки из Узбекистана покорили КАФА

Женская молодежная сборная Узбекистана У-20 завершила чемпионат КАФА в Таджикистане настоящим футбольным праздником. Подопечные Виктории Сироты в решающем матче забили семь безответных мячей в ворота хозяек поля и стали сильнейшей командой Центральной Азии.

7 очков, набранных в трех матчах, и крупная победа в последнем туре принесли Узбекистану главный трофей КАФА У-20 Вомен'с Чампионшип 2026.

Для чемпионства нужна была только победа

В соревновании, прошедшем 21–25 июля в таджикском городе Гиссар, приняли участие женские команды У-20 из Узбекистана, Таджикистана, Ирана и Кыргызстана. Турнир проводился по круговой системе, каждая сборная сыграла по три матча.

Перед последним туром судьба чемпионства еще не была решена. По этой причине игра против Таджикистана превратилась не просто в рядовой матч, а в настоящий финал, определявший судьбу всего турнира.

Узбекские футболистки не только справились с давлением, но и практически не оставили соперницам шансов на поле.

Семь голов, сухой счет и чемпионство — сборная показала свою самую сильную игру в решающем матче.

Дубль Алихановой укрепил преимущество

Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Наргиза Маматалиева поразила ворота соперниц и вывела Узбекистан вперед.

Вскоре на сцену вышла Шахзода Алиханова. Забив два гола подряд на 32-й и 37-й минутах, она еще больше увеличила преимущество команды.

На 39-й минуте капитан Шахноза Деканбоева также записала свое имя на табло. Таким образом, Узбекистан уже в первом тайме повел со счетом 4:0 и сделал огромный шаг к чемпионству.

Атаки не прекращались и во втором тайме

Несмотря на крупное преимущество, подопечные Виктории Сироты не снизили темп после перерыва.

На 42-й минуте после подачи углового Севинч Гуломова забила пятый мяч. На 52-й минуте Ёдгора Юсупова успешно реализовала пенальти, доведя счет до 6:0.

А окончательную точку в матче на 78-й минуте поставила Мария Дахова — 7:0.

Голы:

  • Наргиза Маматалиева — 21-я минута;

  • Шахзода Алиханова — 32-я и 37-я минуты;

  • Шахноза Деканбоева — 39-я минута;

  • Севинч Гуломова — 42-я минута;

  • Ёдгора Юсупова — 52-я минута, с пенальти;

  • Мария Дахова — 78-я минута.

7 очков в трех матчах и заслуженное чемпионство

Женская сборная Узбекистана У-20 завершила турнир без поражений, набрав 7 очков в трех матчах. Этот результат принес команде первое место в турнирной таблице и звание чемпиона КАФА.

Самым важным аспектом разгромной победы стало то, что голы забили шесть разных футболисток. Это показало, что команда в нападении не зависит от одного лидера, а угроза исходит с разных позиций.

Особенно в решающем матче:

  • капитан проявила ответственность забитым голом;

  • было эффективно использовано стандартное положение;

  • пенальти был реализован уверенно;

  • оборона не пропустила ни одного гола.

Эта победа — больше, чем просто один кубок

Чемпионство в КАФА подарило молодым футболисткам международный опыт, возможность поиграть под давлением и почувствовать ответственность в решающих матчах.

Теперь главная задача — продолжить этот результат на последующих континентальных турнирах. Ведь в молодежном футболе кубок важен, но еще важнее — подготовка нового поколения для национальной сборной.

Девушки из Узбекистана вернулись из Таджикистана не просто чемпионами. Забив семь голов в ворота соперниц, они очень четко показали, кто сильнее в регионе.

УзбекистанТаджикистанИранКиргизияГиссар
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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