Кому могут приостановить выплату детских пособий с августа?

С августа 2026 года в Узбекистане некоторые семьи могут лишиться детских пособий или материальной помощи. Однако новое требование распространяется не на всех получателей одинаково — основные изменения касаются семей, включенных в Социальный реестр в категорию «малообеспеченные семьи», трудоспособные члены которых не имеют официальной занятости.

Шестимесячный срок для семей, которым выплаты были назначены в феврале, истекает в конце июля. В связи с этим в августе их статус занятости может быть повторно проверен через электронную систему.

Почему именно август станет решающим месяцем?

Указом Президента № УП-258 от 26 декабря 2025 года с 1 февраля 2026 года на базе «Единого реестра социальной защиты» и Реестра малообеспеченных семей был введен единый Социальный реестр.

В новой системе семьи делятся на три категории:

«семья на государственном обеспечении»;

«малообеспеченная семья»;

«семья на пороге бедности».

Лицам из категории «малообеспеченная семья» детское пособие или материальная помощь выплачиваются первоначально в течение шести месяцев. За это время трудоспособные члены семьи должны обеспечить себе официальную занятость. Если требование занятости выполнено, выплата продолжается без подачи дополнительного заявления.

Для семей, которым пособие было назначено в феврале, шестимесячный расчет охватывает период с февраля по июль. Если требование не выполнено, выплата может быть приостановлена со следующего месяца.

В каких случаях выплаты пособий приостанавливаются?

Согласно постановлению Кабинета Министров № 35 от 29 января 2026 года, если неофициально занятый трудоспособный член семьи из категории «малообеспеченная семья» в течение шести месяцев не выполнит одно из следующих условий, выплата пособия или материальной помощи прекращается:

не устроитcя на официальную работу;

не начнет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

не зарегистрируется в качестве самозанятого лица;

два и более раза откажется от подходящей работы, предложенной органом по труду.

Выплата аннулируется со следующего месяца после месяца выявления такого факта.

Достаточно ли просто зарегистрироваться?

В новом порядке официальная занятость проверяется не только по записям на бумаге, но и посредством данных в электронных системах.

В частности:

трудовой или гражданско-правовой договор должен быть зарегистрирован в «Единой национальной системе труда»;

индивидуальный предприниматель должен регулярно уплачивать налог с оборота;

самозанятое лицо должно уплатить полный социальный налог, установленный для исчисления трудового стажа.

Если индивидуальный предприниматель не уплачивает соответствующий налог в течение трех месяцев, он может не считаться официально занятым. Также установлено, что лицо, чей трудовой доход за последние три месяца был ниже минимального размера оплаты труда, не принимается в системе как официально занятое.

На кого не распространяется данное требование?

Требование об обеспечении официальной работой не применяется автоматически к каждому трудоспособному на вид члену семьи. В законодательстве предусмотрен ряд исключений.

В частности, требование не распространяется на:

мать или лицо, ее заменяющее, ухаживающее за ребенком в возрасте до трех лет;

обучающихся на дневном отделении;

пенсионеров и некоторых получателей пособий;

лиц с инвалидностью I или II группы;

лиц, ухаживающих за ребенком с инвалидностью, лицом с инвалидностью I группы или престарелым, нуждающимся в уходе, достигшим 80-летнего возраста;

проходящих срочную военную службу;

официально зарегистрированных в органе по труду в качестве ищущих работу или безработных;

лиц, направленных на профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации;

некоторых одиноких отцов или матерей, определенных законодательством.

Поэтому наличие в семье неработающего члена не означает немедленного прекращения выплаты пособия. Прежде всего проверяется, входит ли данное лицо в одну из категорий исключений.

Лишатся ли пособий также «семьи на государственном обеспечении»?

Нет, данное требование о занятости в основном относится к семьям, включенным в категорию «малообеспеченная семья» Социального реестра.

Гражданам из категории «семья на государственном обеспечении» детские пособия и материальная помощь выплачиваются в период нахождения в этой категории независимо от статуса занятости членов семьи.

Лицам же, включенным в категорию «семья на пороге бедности», выплата назначается на шесть месяцев. Сумма, выплачиваемая семьям этой категории, уменьшается в зависимости от уровня дохода.

Как рассчитывается размер пособия?

Если семья переводится из категории «семьи на государственном обеспечении» или «малообеспеченной семьи» в категорию «семья на пороге бедности», размер выплаты определяется в зависимости от среднемесячного дохода на каждого члена:

если доход составляет от 1 до 1,25 размера минимальных потребительских расходов — выплачивается 75 процентов установленного пособия;

если доход составляет от 1,25 до 1,5 размера — выплачивается 50 процентов установленного пособия.

В этом случае подача дополнительного заявления не требуется — размер выплаты пересчитывается в информационной системе автоматически.

Что нужно сделать для сохранения выплаты?

Получающая пособие семья должна прежде всего проверить, в какую категорию она включена в Социальном реестре и правильно ли отражен в системе статус занятости трудоспособных членов.

Лицо, не имеющее официальной работы, может:

зарегистрироваться в качестве ищущего работу в районном или городском отделе занятости;

не отказываться без причин от предложенной подходящей работы;

устроиться на работу;

законно оформить свою деятельность в качестве предпринимателя или самозанятого лица.

Решение о назначении или прекращении выплаты пособия принимается в электронной системе автоматически, и заявителю отправляется SMS-уведомление. Для уточнения вопросов можно обратиться в центр социальных услуг «Инсон», Центр государственных услуг или по короткому номеру 1140 Национального агентства социальной защиты.

Основная цель нового порядка — адресная доставка социальной помощи действительно нуждающимся семьям и стимулирование официальной занятости трудоспособных граждан. Однако перед приостановлением выплаты пособия в обязательном порядке должны учитываться категория каждой семьи, статус занятости и исключения в законодательстве.

По вашему мнению, стимулирует ли привязка пособий к официальной занятости семьи к труду или создает дополнительные трудности для граждан, нуждающихся в социальной защите?