United Airlines может приобрести ранее отвергнутые самолеты Boeing 777-9

United Airlines, один из крупнейших авиаперевозчиков США, рассматривает вопрос приобретения около 20 самолетов Boeing 777-9, произведенных корпорацией Boeing, но долгое время простаивавших на складах. Как сообщает издание АвиаНевс со ссылкой на отраслевые источники, эти лайнеры изначально предназначались для авиакомпании Эмирейтс, однако дубайский гигант отказался их принимать. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Речь идет о первой партии, выпущенной в период с 2019 по 2021 год, то есть до того, как программа Boeing 777Кс прошла полную сертификацию. Из-за многолетней задержки процесса сертификации эти воздушные суда не были введены в эксплуатацию и в течение нескольких лет хранились на специальных площадках. Именно этот фактор вызвал вопросы относительно их технического состояния и экономической эффективности.

Почему Эмирейтс отказалась от этих лайнеров?

Президент авиакомпании Эмирейтс Тим Кларк открыто объяснил причины отказа от этих самолетов. По его словам, приведение первых выпущенных экземпляров к финальной серийной конфигурации потребует огромного объема модернизационных работ. А это означает не только время, но и колоссальные финансовые затраты.

Кроме того, Кларк подчеркнул, что условия длительного хранения негативно повлияли на общий эксплуатационный ресурс самолетов. Глава Эмирейтс также запомнился своими ироничными высказываниями. Выражая недовольство задержкой проекта, он однажды заявил, что эти самолеты теперь годятся разве что для компании Хеинз «на жестяные банки для консервированной фасоли».

Стратегическое значение для Boeing и United Airlines

Если переговоры завершатся успешно, United Airlines может стать первым оператором модели Boeing 777-9 в США. Для авиакомпании это станет важным шагом на пути обновления парка и увеличения пассажировместимости. А для Boeing эта сделка станет возможностью решить проблему «проблемных» самолетов, застрявших на складах и требующих больших затрат.

Пока ни представители Boeing, ни United Airlines не дали официальных комментариев по поводу данной информации. По мнению отраслевых экспертов, если сделка состоится, Boeing придется предоставить эти лайнеры со значительными скидками или взять на себя часть расходов по их модернизации.

Серия Boeing 777 не чужда и авиационному рынку Узбекистана. В парке нашего национального авиаперевозчика имеются самолеты этого типа, которые демонстрируют высокую эффективность на дальнемагистральных рейсах. Судь же семейства Boeing 777Кс остается в центре внимания всей мировой авиационной промышленности, в том числе крупных транзитных перевозчиков нашего региона.