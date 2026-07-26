Замена графену: Ученые совершили революционное открытие в классе МКсене

·35·Технологии
Замена графену: Ученые совершили революционное открытие в классе МКсене

В материаловедении произошло долгожданное технологическое событие. Исследователи из Нинбоского института материаловедения и инженерии Китайской академии наук и Чжэцзянского университета впервые в мире создали двухмерный лантаноидный материал МКсене (максин). Опубликованное в журнале Натуре открытие способно кардинально изменить будущее современной электроники и вычислительных технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Если графен состоит из углеродного слоя толщиной в один атом, то МКсене — это такие же сверхтонкие слои, содержащие переходные металлы (титан, ванадий, ниобий и др.), а также углерод или азот. Главное достижение ученых заключается в том, что им впервые удалось объединить в одном материале два свойства, которые ранее не встречались вместе в классе МКсене — полупроводниковые и ферромагнитные.

Хотя большинство известных до сих пор материалов МКсене обладали высокой электропроводностью, они не подходили для устройств, где требуется одновременное управление как электрическими, так и магнитными свойствами. По данным иксбт.ком, новое открытие устраняет именно это ограничение, позволяя одновременно контролировать поток электронов и их магнитное состояние.

Технология «химических ножниц» и процесс синтеза

Для достижения этого результата исследователи разработали новый метод синтеза под названием «химические ножницы». Этот подход позволяет «кроить» кристаллическую структуру на атомном уровне, то есть выборочно удалять, заменять или переставлять отдельные атомные слои. В результате ученые могут собирать материал словно конструктор, придавая ему заранее заданные свойства.

Процесс состоит из двух этапов: сначала металл группы лантаноидов вступает в реакцию с галогенидом меди. Затем при высокой температуре это соединение взаимодействует с графитом, образуя новую слоистую структуру с поочередно расположенными атомами металла, углерода и галогена. Испытания полностью подтвердили стабильные ферромагнитные свойства материала.

Спинтроника и устройства будущего

Создание нового материала имеет важнейшее значение особенно для направления спинтроники. В отличие от традиционной микроэлектроники, спинтроника использует не только заряд электрона, но и его спин (магнитный момент). Это служит созданию более быстрых, компактных и энергоэффективных устройств.

По мнению ученых, этот новый материал МКсене может применяться в следующих сферах:

  • Высокопроизводительные логические процессоры;
  • Высокочастотные системы связи и технологии 6Г;
  • Элементы памяти нового поколения и магнитные датчики;
  • Компоненты для квантовых компьютеров.

Авторы исследования подчеркивают, что метод «химических ножниц» универсален, и в будущем с его помощью можно создать целое семейство новых материалов с предварительно запрограммированными оптическими, магнитными и электрическими свойствами. Для стран, стремящихся к технологической модернизации, такие фундаментальные открытия важны тем, что они задают новые стандарты в полупроводниковой промышленности.

ТехнологииMXeneПолупроводникСпинтроникаНаука
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Apple отложила презентацию своих первых умных очковApple отложила презентацию своих первых умных очковСегодня, 02:22OpenAI представит Белому дому модель искусственного интеллекта нового поколенияOpenAI представит Белому дому модель искусственного интеллекта нового поколенияСегодня, 01:23Canon зарегистрировала три новые камеры: что известноCanon зарегистрировала три новые камеры: что известноСегодня, 00:59Паника вокруг китайских моделей искусственного интеллекта: что говорит американский технологический рынокПаника вокруг китайских моделей искусственного интеллекта: что говорит американский технологический рынокСегодня, 00:52Системные требования Минекрафт резко выросли впервые за 17 летСистемные требования Минекрафт резко выросли впервые за 17 летСегодня, 00:23Вышло июльское обновление для Samsung Galaxy А57 и Galaxy А27Вышло июльское обновление для Samsung Galaxy А57 и Galaxy А27Вчера, 23:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне