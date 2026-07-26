Каково работать с Жозе Моуринью? Борха Майораль раскрыл неожиданные стороны тренера

В футбольном мире Жозе Моуринью, известный под прозвищем «Особенный» (Те Спекиал Оне), всегда выделялся своим сложным характером и готовностью на всё ради победы. Воспитанник мадридского Реала и нынешний нападающий Хетафе Борха Майораль в интервью изданию MARCA рассказал о периоде работы под руководством португальского специалиста. Форвард, выступавший вместе с Моуринью за Рому, затронул не только положительные стороны, но и тяжелый нрав тренера в раздевалке. Об этом сообщает Goal.com. сообщает .

По словам Майораля, тренировочный процесс Моуринью отличается от методик других специалистов своей уникальностью. Хотя нападающий не всегда попадал в стартовый состав Ромы, он отметил, что получал огромное удовольствие от ежедневной работы. Занятия обычно длились недолго — от 45 минут до часа, но отличались высочайшим темпом и были построены на постоянной работе с мячом.

Неприятие поражений и напряжение в раздевалке

За успехами Моуринью стоит его бескомпромиссное отношение к поражениям. Как сообщает Goal.com, именно этот аспект может негативно влиять на атмосферу внутри команды. Говоря о поведении тренера после проигранных матчей, Майораль не скрывал, что некоторые слова португальца в раздевалке больно ранили футболистов.

«Что мне не нравилось, так это его неспособность принимать поражения. Когда игра была проиграна, он мог сказать неприятные вещи в раздевалке. Это касалось не только меня, но и моих партнеров по команде. Я понимаю, что он предельно конкурентный человек, на эмоциях можно сказать многое, но уважение к человеку всегда должно быть превыше всего», — говорит испанский нападающий.

Тем не менее, Моуринью умеет выстраивать и близкие отношения со своими подопечными. Как рассказал Майораль, «Особенный» часто общался с футболистами, имеющими прошлое в Реал Мадриде, и давал понять, что ценит их вклад. Форвард с благодарностью вспоминает, как тренер тепло отзывался о нем на пресс-конференциях и признавал его старания.

Наследие Моуринью и его текущее положение

За свою карьеру Жозе Моуринью дважды выигрывал Лигу чемпионов, побеждал в чемпионатах Испании, Англии, Италии и Португалии. Его победа с Ромой в Лиге конференций УЕФА навсегда осталась одной из важнейших страниц в истории клуба. В настоящее время специалист возглавляет турецкий Фенербахче и по-прежнему находится в центре внимания благодаря своим резким высказываниям и бесконечной жажде побед.

Узбекским футбольным болельщикам стиль Моуринью также хорошо знаком. Команды под его руководством, в частности такие клубы, как Реал Мадрид и Челси, имеют огромную армию фанатов в нашей стране. Признания Майораля в очередной раз обнажили то, как один из величайших тренеров современного футбола управляет командой и каковы противоречивые стороны его характера.