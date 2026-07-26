Зеисс расширяет завод уникальной оптики для производства 2-нм чипов

Немецкая компания Зеисс Семикондуктор Мануфактуринг Течнологй (Зеисс СМТ) объявила о масштабном расширении своего производственного комплекса в Оберкохене. В рамках этого проекта будут построены новые здания площадью 25 тысяч квадратных метров. Здесь будут производиться уникальные оптические системы для литографических машин ASML, которые используются при создании самых передовых чипов в мире. Этот шаг имеет стратегическое значение для глобальной полупроводниковой индустрии, поскольку создание современных процессоров без данной оптики невозможно. Об этом сообщает Иксбт.ком, сообщает .

На сегодняшний день заводы Зеисс в Оберкохене и Вецларе являются единственным местом в мире, производящим оптические колонны для систем ЭУВ (крайняя ультрафиолетовая) литографии. Как открыто признает ASML в своем годовом отчете, объем поставок литографических машин напрямую зависит от производственных мощностей Зеисс СМТ. Немецкая компания выступает единственным поставщиком линз, сверхточных зеркал и систем освещения.

Решающее звено в технологической гонке

Запуск нового комплекса ускорит производство чипов на базе 2-нм и более тонких технологических процессов. По данным ASML, к 2027 году планируется увеличить производство сканеров Лов-НА ЭУВ на 30% — с 65 до единиц в год. При этом время сборки одного литографического комплекса сократится с нынешних 22 недель до 15-16 недель. Это позволит быстрее удовлетворить спрос на смартфоны, процессоры для ИИ и серверы на мировом рынке.

Создание оптических модулей для систем нового поколения, известных как Хигх-НА ЭУВ, является сложнейшей инженерной задачей. Одна только оптическая колонна состоит более чем из 40 тысяч деталей, а ее вес составляет 12 тонн. Система освещения включает еще 25 тысяч компонентов и весит 6 тонн. Производство оборудования такой сложности требует не только высоких технологий, но и среды с прецизионной точностью.

Изготовление отдельных зеркал внутри оптических систем занимает несколько месяцев. Готовые детали проверяются в гигантских вакуумных камерах весом более 150 тонн. Специалисты измеряют отклонение поверхности с точностью до долей нанометров. Достичь такого уровня точности невозможно ни в одной другой точке мира, что делает Зеисс технологическим монополистом.

Финансовые показатели и планы на будущее

ASML направляет значительные средства на поддержку своего ключевого партнера. По итогам 2025 года объем кредитов, предоставленных Зеисс СМТ, достиг 1,91 млрд евро, а еще 1,19 млрд евро были переведены в качестве аванса за будущие поставки. Эти инвестиции уже приносят результаты: годовая выручка подразделения Зеисс СМТ выросла на 23% и составила 5,055 млрд евро, став крупнейшим бизнес-направлением группы.

Расширение не ограничится только Оберкохеном. Компания в настоящее время реализует и следующие проекты:

Строительство нового производственного комплекса в Вецларе;

Расширение площади «чистых комнат» в Россдорфе;

Открытие нового инновационного центра в Южной Корее.

По данным иксбт.ком, эти расширения послужат фундаментом для предотвращения глобального полупроводникового кризиса и удовлетворения спроса будущих гигантов, таких как NVIDIA, Apple и Intel, на самые современные чипы.