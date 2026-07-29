Мадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишди
Мадриднинг «Реал» клуби «Манчестер Сити» ва Испания терма жамоаси яримҳимоячиси Родрининг трансферини амалга ошириш йўлида улкан қадам ташлади. «Қироллик клуби» футболчи билан шахсий шартнома шартларини тўлиқ келишиб олди. Бу хабар спорт оламини ларзага солди ва трансфер ойнасининг энг йирик келишувларидан бирига айланиши мумкин.
Zamin.uz нуфузли инсайдерлар маълумотига таянган ҳолда ушбу сенсацион хабар тафсилотлари ва трансфернинг амалга ошиш эҳтимоли ҳақида хабар беради.
1. Мореттонинг баёноти ва «Реал»нинг муҳим устунлиги
Журналист Маттео Моретто Радио Маrcа эфирида маълум қилишича, томонлар барча шахсий шартлар, жумладан маош, шартнома муддати ва бонуслар бўйича якуний ва тўлиқ келишувга эришган. Футболчининг ўзи Мадридга кўчиб ўтишга тайёр ва бу трансферни амалга ошириш ниятида эканлигини билдирган.
Ушбу келишув «Реал» учун «Манчестер Сити» билан олиб бораётган музокараларда жуда муҳим устунлик беради. Эндиликда «қироллик клуби» Англия чемпиони билан трансфер суммаси бўйича келишувга эришишга эътибор қаратиши мумкин. Футболчининг ўзи трансферга рози бўлгани сабабли, «Сити» раҳбарияти музокараларда кўпроқ ён беришга мажбур бўлиши мумкин.
2. Трансфер суммаси ва музокараларнинг ҳал қилувчи босқичи
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ «Реал» Родрини 40–50 миллион евро эвазига ўз сафига қўшишни режалаштираётгани ҳақида хабарлар тарқалганди. Бу сумма жаҳоннинг энг яхши яримҳимоячиларидан бири учун жуда паст кўриниши мумкин, аммо Родрининг «Манчестер Сити» билан шартномаси якунига етаётгани ва унинг трансферга розилиги бу суммани реалликка яқинлаштириши мумкин.
Манбаларнинг таъкидлашича, томонлар ўртасидаги музокаралар ҳал қилувчи босқичга кирган. «Реал» тезроқ келишувга эришиш ва Родрини мавсумга тайёргарлик жараёнига жалб қилишни мақсад қилган.
Родри трансфери бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Футболчи
Родри (Родриго Эрнандес, 30 ёш, Испания)
Жорий клуби
«Манчестер Сити» (Англия)
Даъвогар клуб
«Реал Мадрид» (Испания)
Шахсий шартнома
Тўлиқ келишилган (якуний келишув)
Футболчининг хоҳиши
Трансферни амалга оширишни хоҳлайди
Режалаштирилган сумма
40–50 миллион евро
Музокаралар босқичи
Ҳал қилувчи (охирги палла)
Асосий инсайдер
Маттео Моретто (Радио Маrcа)
«Реал Мадрид» ва «Манчестер Сити» ўртасидаги ушбу шов-шувли келишув ёзги трансфер ойнасининг энг йирик воқеаларидан бирига айланиши мумкин. Футболчининг Мадридга қайтишга розилиги ва «қироллик клуби»нинг қатъий нияти трансфернинг амалга ошишига бўлган ишончни кучайтирмоқда.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол жамоатчилиги гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Родри «Реал Мадрид» яримҳимоя чизиғини янада кучайтира оладими? Унинг Мадридга қайтиши Испания футболига қандай таъсир қилади? Изоҳларда ўз фикрларингизни қолдиринг!
…