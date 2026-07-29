Мадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишди

·42·Спорт
Мадридда "бомба" трансфер: «Реал» Родри билан шахсий шартномани келишди

Мадриднинг «Реал» клуби «Манчестер Сити» ва Испания терма жамоаси яримҳимоячиси Родрининг трансферини амалга ошириш йўлида улкан қадам ташлади. «Қироллик клуби» футболчи билан шахсий шартнома шартларини тўлиқ келишиб олди. Бу хабар спорт оламини ларзага солди ва трансфер ойнасининг энг йирик келишувларидан бирига айланиши мумкин.

Zamin.uz нуфузли инсайдерлар маълумотига таянган ҳолда ушбу сенсацион хабар тафсилотлари ва трансфернинг амалга ошиш эҳтимоли ҳақида хабар беради.

1. Мореттонинг баёноти ва «Реал»нинг муҳим устунлиги

Журналист Маттео Моретто Радио Маrcа эфирида маълум қилишича, томонлар барча шахсий шартлар, жумладан маош, шартнома муддати ва бонуслар бўйича якуний ва тўлиқ келишувга эришган. Футболчининг ўзи Мадридга кўчиб ўтишга тайёр ва бу трансферни амалга ошириш ниятида эканлигини билдирган.

Ушбу келишув «Реал» учун «Манчестер Сити» билан олиб бораётган музокараларда жуда муҳим устунлик беради. Эндиликда «қироллик клуби» Англия чемпиони билан трансфер суммаси бўйича келишувга эришишга эътибор қаратиши мумкин. Футболчининг ўзи трансферга рози бўлгани сабабли, «Сити» раҳбарияти музокараларда кўпроқ ён беришга мажбур бўлиши мумкин.

2. Трансфер суммаси ва музокараларнинг ҳал қилувчи босқичи

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ «Реал» Родрини 40–50 миллион евро эвазига ўз сафига қўшишни режалаштираётгани ҳақида хабарлар тарқалганди. Бу сумма жаҳоннинг энг яхши яримҳимоячиларидан бири учун жуда паст кўриниши мумкин, аммо Родрининг «Манчестер Сити» билан шартномаси якунига етаётгани ва унинг трансферга розилиги бу суммани реалликка яқинлаштириши мумкин.

Манбаларнинг таъкидлашича, томонлар ўртасидаги музокаралар ҳал қилувчи босқичга кирган. «Реал» тезроқ келишувга эришиш ва Родрини мавсумга тайёргарлик жараёнига жалб қилишни мақсад қилган.

Родри трансфери бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Футболчи

Родри (Родриго Эрнандес, 30 ёш, Испания)

Жорий клуби

«Манчестер Сити» (Англия)

Даъвогар клуб

«Реал Мадрид» (Испания)

Шахсий шартнома

Тўлиқ келишилган (якуний келишув)

Футболчининг хоҳиши

Трансферни амалга оширишни хоҳлайди

Режалаштирилган сумма

40–50 миллион евро

Музокаралар босқичи

Ҳал қилувчи (охирги палла)

Асосий инсайдер

Маттео Моретто (Радио Маrcа)

«Реал Мадрид» ва «Манчестер Сити» ўртасидаги ушбу шов-шувли келишув ёзги трансфер ойнасининг энг йирик воқеаларидан бирига айланиши мумкин. Футболчининг Мадридга қайтишга розилиги ва «қироллик клуби»нинг қатъий нияти трансфернинг амалга ошишига бўлган ишончни кучайтирмоқда.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол жамоатчилиги гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Родри «Реал Мадрид» яримҳимоя чизиғини янада кучайтира оладими? Унинг Мадридга қайтиши Испания футболига қандай таъсир қилади? Изоҳларда ўз фикрларингизни қолдиринг!

Реал МадридРодриМанчестер СитиИспанияМаттео Моретто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)Бугун, 23:13Францияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиФранцияда янги давр: Зидан келди, миллий жамоа логотипи янгиландиБугун, 22:54Самарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиСамарқандда 5 та гол ва драма: «Динамо» «Қўқон-1912»ни мағлуб этдиБугун, 22:24Роберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаРоберто Де Зерби Лукас Бергваллнинг Тоттенхемда қолишини истамоқдаБугун, 22:12Гарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрГарри Кейн Бавария билан шартномани узайтиришга тайёрБугун, 21:53Начо Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етишига ишонмоқдаНачо Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етишига ишонмоқдаБугун, 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди