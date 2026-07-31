Громкое заявление от ФИФА: «Футбол не продается!» — скандал вокруг ЧМ

·71·Спорт
Громкое заявление от ФИФА: «Футбол не продается!» — скандал вокруг ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с поистине сенсационным официальным заявлением на фоне сообщений о возможной продаже прав на проведение чемпионата мира и других крупных соревнований частному сектору. Организация постаралась положить конец слухам, взбудоражившим футбольную общественность, и раскрыла истинную суть реформ.

В этой статье мы собрали самые важные детали о принципах демократии ФИФА, резком противо со стороны УЕФА и КОНКАКАФ, а также о создаваемой новой структуре.

ФИФА: «Мы никогда не будем рассматривать такое предложение»

Неверные сообщения, распространившиеся в средствах массовой информации, дестабилизировали процесс запланированного обсуждения. В заявлении ФИФА твердо подчеркивается:

«Футбол не продается. ФИФА никогда не будет рассматривать подобное предложение».

Организация выразила уважение к опасениям общественности и приверженность открытому, демократическому процессу консультаций. Инициативы ФИФА ни в коем случае не должны противоречить духу организации, системе управления или интересам футбола в целом.

Проект ФФЭ: не продажа, а реформа управления

Так что же происходит на самом деле? ФИФА планирует полностью передать коммерческую и практическую деятельность, связанную с организацией мероприятий, дочерней структуре под названием ФИФА Форвард Энтерприсе (ФФЭ). Эта структура будет полностью принадлежать ФИФА и оставаться под ее постоянным контролем.

Согласно заявлению, инициатива ФФЭ предложена для того, чтобы все 211 ассоциаций — членов ФИФА могли получить достойную долю от коммерческого потенциала футбола в своих странах и инвестировать в развитие футбола. Полученная прибыль будет распределяться среди членов.

Угроза «бойкота» от УЕФА и КОНКАКАФ

Напомним, ранее сообщалось, что руководство европейского футбола (УЕФА) и Северной/Центральной Америки (КОНКАКАФ) единогласно выступило против этих реформ ФИФА. Страны, входящие в эти влиятельные организации, пригрозили отказом от участия (бойкотом) в соревнованиях в случае утверждения новых порядков.

Это жесткое сопротивление заставило ФИФА отреагировать в заявлении следующим образом:

«Каждый имеет право выразить несогласие и запросить дополнительные разъяснения, но ни одна организация не имеет полномочий выступать от имени всех 211 международных ассоциаций».

Голосование и судьба будущего

ФИФА напомнила о принципах демократии: если большинство ассоциаций-членов не поддержат программу ФФЭ, она создана не будет. Коммерческая деятельность ФИФА останется в прежнем порядке.

Обсуждения продолжаются, и предложения могут быть одобрены полностью или частично, отклонены или изменены.

Таблица основных сведений

Аспект / Событие

Детали

Дата

Опубликовано заявление ФИФА

Цель

Положить конец слухам о том, что «футбол продается»

Новая структура

ФФЭ (ФИФА Форвард Энтерприсе) — дочерняя структура, полностью принадлежащая ФИФА

Цель проекта

Управление коммерческой деятельностью и распределение прибыли между 211 ассоциациями

Противники

УЕФА и КОНКАКАФ (выступают единогласно против)

Угроза

Отказ от участия в соревнованиях (бойкот)

Голосование

ФФЭ будет создана только в том случае, если ее примет большинство национальных ассоциаций

Заключение и прогнозы: одна из самых интересных тем

Это заявление ФИФА обнажило борьбу глобальных сил в футбольном мире. С одной стороны — план ФИФА по поддержке малых ассоциаций за счет коммерческой эффективности и перераспределения доходов, с другой — сопротивление мощных конфедераций, таких как УЕФА и КОНКАКАФ, сохранению своей сферы влияния и централизации ФИФА. Если проект ФФЭ будет утвержден, это станет одной из крупнейших управленческих и коммерческих реформ в истории футбола. Если же он будет отклонен, это может нанести серьезный удар по позициям Джанни Инфантино в ФИФА и привести к расколу в футболе.

Отправьте эту важную новость своим друзьям и футбольным болельщикам! Многие должны узнать об этих громких реформах ФИФА.

Как вы думаете, пойдет ли на пользу или во вред футболу план ФИФА по реформированию коммерческого управления? Оставьте свое мнение в комментариях!

ФИФАУЕФАКОНКАКАФFIFA Forward Enterprise
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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